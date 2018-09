Douzième après la première manche mercredi, une épreuve de vitesse, le Canada s’est hissé au 10e échelon au terme d’un parcours beaucoup plus imposant que la veille.

Avec un total de 32,89 points de pénalité, le Canada a décroché la dernière place disponible pour la finale réservée aux 10 premières équipes.

La Suisse a conservé sa 1re place avec 11,64 points devant les États-Unis (12,59 pts) et l'Allemagne (18,09 pts).

Les six premières nations à l'issue du deuxième parcours vendredi seront directement qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La Suède, la France, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Australie et la Grande-Bretagne sont les autres pays qui tenteront de mettre la main sur un précieux billet olympique.

L’Albertaine Kara Chad, sur sa jument Carona, a signé la meilleure performance pour les représentants de l’unifolié avec le 30e rang à la suite d’un parcours qui lui a coûté cinq points de pénalité.

« Sur la dernière ligne, j'ai bien bien franchi la barre de spa, mais j'ai perdu un peu l'équilibre à la réception du saut, et ça m'a coûté une foulée ou deux, a expliqué la cavalière de 22 ans. Je voulais ajouter une foulée au double pour le faire en six, mais en faisant ce choix, je suis arrivée beaucoup trop près du double et nous avons renversé une barre sur le premier obstacle. Par contre, elle a fait un gros effort sur le second pour nous permettre de bien conclure le parcours. »

Lamaze et Chacco Kid (34e) ont amassé huit points de pénalités, tout comme l’Ontarienne Erynn Ballard et Darkos Promise (39e).

Comme la veille, le Québécois Mario Deslauriers et sa jeune jument Bardolina 2, 9 ans, ont connu des ennuis avec un refus et un obstacle renversé pour un total de 11 points de pénalité et le 71e rang.

C’est l’Italien Lorenzo de Luca, auteur d'un des rares sans-faute de la journée, qui trône en tête du classement individuel avec 1,19 point. Il devance l'Américain McLain Ward (2,08 pts) et le Suédois Peder Fredricson (2,16 pts).

La finale individuelle de dimanche regroupera les 60 premiers cavaliers, une fois le dernier parcours du concours par équipe terminé vendredi.