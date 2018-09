Dix joueurs différents ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage pour le Tricolore, à commencer par Brendan Gallagher.

Le combatif attaquant du Canadien a inscrit le premier but de la rencontre dès la quatrième minute de jeu. Il a ajouté une superbe mention d'aide sur celui d'Artturi Lehkonen, qui donnait au Canadien une avance de 4-0 tôt au deuxième vingt.

Michaël Chaput a de nouveau attiré l'attention avec son premier but du camp d'entraînement. Jacob De La Rose a également trouvé le fond du filet en première période face à Pheonix Copley, qui a fait face à 24 rondelles en 40 minutes de jeu.

Le défenseur Rinat Valiev a complété l'équation en troisième période contre Vitek Vanecek, qui n'a reçu que quatre tirs.

Dans sa ville natale et devant sa famille et ses proches, l'ailier droit Alexandre Alain a mérité une aide sur le but de De La Rose. Joel Ward a aussi obtenu un point à sa première sortie dans l'uniforme du Canadien. Phillip Danault a pour sa part récolté deux aides.

La riposte des Capitals est venue en deuxième période, grâce à Alexander Ovechkin et au défenseur Connor Hobbs, pendant des avantages numériques. Peu visible à son premier match du calendrier préparatoire, Ovechkin a tout de même ajouté une aide.

Par ailleurs, même sans l'apport de joueurs plus établis comme Jeff Petry, Jordie Benn, Karl Alzner, Victor Mete, Mike Reilly et Noah Juulsen, la brigade défensive du Canadien s'est bien défendue et a bien protégé la forteresse de Charlie Lindgren.

Le rendement défensif du Canadien a été particulièrement étincelant au premier vingt. Les Capitals ont dû patienter presque 16 minutes avant d'obtenir un premier tir sur Lindgren. Un tir de la pointe gauche du défenseur Michal Kempny que le jeune portier du Tricolore a facilement stoppé.

Les hommes de Todd Reirden n'ont finalement décoché que 13 rondelles en direction de Lindgren, premier gardien du Canadien à jouer pendant 60 minutes depuis le début du calendrier préparatoire.

Lindgren a réalisé ses deux plus beaux arrêts contre Nathan Walker tard au premier vingt, puis aux dépens d'Axel Johsson-Fjalbby en troisième période sur une échappée pendant une supériorité numérique du Tricolore.

Le Canadien tiendra une séance d'entraînement vendredi matin au Complexe sportif Bell en prévision de son quatrième match de la semaine, samedi soir au Centre Bell face aux Sénateurs d'Ottawa.

D'ici là, Claude Julien devrait avoir procédé à une première série de coupures parmi son groupe de joueurs.