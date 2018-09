Âgé de 31 ans et originaire de Kladno, en République tchèque, Pavelec a compilé un dossier de 156-167-48 avec une moyenne de buts accordés par match de 2,88 et un taux d'efficacité de ,907 en 398 rencontres avec les Thrashers d'Atlanta, les Jets de Winnipeg et les Rangers de New York.

Il a disputé ses 10 premières campagnes avec la franchise des Thrashers/Jets, avant de disputer 19 affrontements avec les Rangers la saison dernière.

« Je tiens à remercier les organisations des Jets de Winnipeg et des Rangers de New York. Je veux aussi remercier mes coéquipiers d'avoir été là pour moi, vous savez qui vous êtes », a dit Pavelec, dans un communiqué

« Je veux également remercier les supporteurs incroyables à Winnipeg et New York pour leur appui. »

Pavelec a été sélectionné au 2e tour par les Thrashers, 41e au total, au repêchage de 2005.

Il a défendu les couleurs des Screaming Eagles du Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avant d'effectuer ses débuts dans les rangs professionnels en 2007, aidant les Wolves de Chicago à remporter la Coupe Calder, soit le trophée remis aux champions de la Ligue américaine de hockey (LAH).

Le Tchèque a établi un sommet personnel en disputant 68 matchs avec les Jets en 2011-2012 lors de la première campagne de l'équipe à Winnipeg après avoir quitté Atlanta.

Pavelec a été le gardien partant des Jets pendant cinq saisons avant de voir la formation se tourner vers les jeunes Connor Hellebuyck et Michael Hutchinson en 2016-2017.

Sur la scène internationale, Pavelec était l'adjoint de Tomas Vokoun lorsque les Tchèques ont gagné le Championnat mondial en 2010. Il était le gardien partant de son équipe nationale l'année suivante, quand il a aidé la République tchèque à obtenir le bronze.