L’entraîneur-chef ne lui a rien dit, mais le défenseur québécois, né à Bayonne, en France, n’en fait pas de cas. Il est satisfait de mettre l’uniforme tricolore pour la deuxième fois en 24 heures.

« Non, il ne parle pas beaucoup et c’est normal, dit, sourire en coin, l’athlète de 25 ans au sujet de Julien. J’ai juste vu mon nom sur la liste et je me suis préparé pour le match. Je dois me prouver. Et plus je jouerai, mieux ce sera. »

Utilisé pendant 18 minutes dans la défaite de 5-2 face aux Panthers de la Floride, mercredi, dont plus de trois minutes en désavantage numérique, Ouellet a bloqué quatre tirs et en a également dirigé deux vers la cage ennemie. Il souhaite maintenant montrer qu’il peut faire preuve de constance et offrir une autre solide performance.

L’ancien des Red Wings de Détroit se dit à l’aise dans le vestiaire montréalais, et il savoure le début du nouveau chapitre de sa carrière.

Le système de jeu, je l’aime beaucoup. Je connaissais quelques joueurs ici, ça aide à s’intégrer. Juste la motivation du nouveau défi, le nouvel air, je pense que ça m’a aidé cet été dans ma préparation et ça se démontre en ce moment au camp. Xavier Ouellet

Le jeu robuste des deux premiers matchs préparatoires ne le surprend pas. Celui qui porte le numéro 61 avec le CH ne semble pas non plus intimidé par ce qu’il a vu, particulièrement en deuxième moitié de match contre les Panthers, quand Paul Byron a jeté les gants devant Jonathan Huberdeau, sans parler de l’incident Domi-Ekblad au troisième tiers.

« C’est une game émotive et il y a beaucoup de joueurs qui se battent pour des postes, estime Ouellet. Des fois, c’est ce qui arrive, ça fait partie de la game. Et en tant qu’équipe, je pense que ça démontre que les gars sont prêts pour cette année. »

À lire aussi : En jouant à Québec avec le Canadien, Alexandre Alain vivra un rêve d'enfance

Joel Ward à l’essai

Après plus de 10 saisons dans la Ligue nationale, Joel Ward est bien conscient que la majeure partie de sa carrière est derrière lui.

Joueur autonome après trois campagnes à San José, il a été invité par le Tricolore la semaine dernière. L’Ontarien, qui aura 38 ans en décembre, obtiendra une première chance d’impressionner la direction de l'équipe au Centre Vidéotron.

Joel Ward Photo : The Associated Press/Chris Carlson

« Quand tu crois en tes moyens, tu souhaites juste avoir une occasion et je suis chanceux de celle que m’offre le Canadien, dit-il. Je veux en tirer profit. »

Le hasard a voulu que ce soit contre les Capitals de Washington que Ward joue son premier match du camp. Il a passé quatre saisons avec eux de 2011 à 2015.

« C’est toujours agréable de voir ces gars-là, se réjouit-il. Ils ont eu une bonne saison. J’ai encore de bons amis là et j’étais heureux qu’ils gagnent [la Coupe Stanley]. »

Avec une équipe qui veut amorcer un virage jeunesse, l’arrivée d’un vétéran qui compte 726 matchs d’expérience pourrait être intéressante pour le Bleu-blanc-rouge. Et Ward aimerait bien jouer le rôle de grand frère.

J’ai eu de bonnes saisons à San José, j’ai appris de plusieurs gars. J’ai joué avec de futurs membres du Temple de la renommée comme Patrick Marleau et Joe Thornton. Je veux simplement partager un peu de mes connaissances, ce qu’ils font et ce que ça prend pour avoir du succès. J'ai fait partie d'un bon système et nous avions un bon vestiaire. Si ça fonctionne pour moi ici, je pourrai partager ça avec de jeunes joueurs. Joel Ward

Ward, qui n’a fait ses débuts qu’à l’âge de 26 ans, avec le Wild du Minnesota, est un bel exemple de ténacité. Boudé au repêchage, il a connu une carrière honorable et a inscrit 304 points, dont 133 buts. Pas étonnant qu’il jouisse de ce qui pourrait bien être son chant du cygne dans la Ligue nationale.

« C’est un privilège d’être ici, estime-t-il. Quand tu gagnes ta vie en jouant au hockey, tu ne tiens rien pour acquis. Tu profites de ta vie et tu joues. »