« Difficile de ne pas rire [de cette décision de l’AMA]. C’est tellement grossier que c’en est presque comique », a déclaré l’ex-skieur acrobatique et médaillé olympique en entrevue à RDI.

« Le message que l’Agence mondiale antidopage a lancé aujourd’hui, c’est littéralement qu’elle n’a plus aucune légitimité. Comment les athlètes pourront-ils espérer que les athlètes fautifs, les athlètes dopés, soient contrôlés aux prochains Jeux olympiques, alors que l’AMA n’a ni l’autorité ni la légitimité d’arrêter les fautifs », a-t-il insisté.

En d’autres mots, les criminels ont pris le contrôle du tribunal. Jean-Luc Brassard

L’ancien spécialiste des bosses va plus loin.

« Croire en la pureté du mouvement olympique aujourd’hui, c’est comme croire les talibans qui vous disent que 72 vierges vous attendent après s’être fait sauter sur le coin de la rue. C’est finalement une triste journée pour le sport. »

« Il s’agit maintenant de voir dans cet immense organigramme [de l’AMA], qui a la légitimité de lever la main, a poursuivi Jean-Luc Brassard. Au Canada, on reste excessivement timide. Il ne faut pas oublier qu’à Pyeongchang, la présidente du Comité olympique canadien (COC), Tricia Smith, s’est assise à la droite de Thomas Bach, président du CIO, au moment même où un autre Canadien, Dick Pound, dénonçait le laxisme dont on faisait preuve envers la Russie. »

En novembre 2015, l’AMA avait suspendu la Russie après les révélations sur son système de dopage d’État en vigueur depuis 2011. Elle retrouve sa place même si elle n'a pas satisfait aux critères de la feuille de route originale établie par l'Agence mondiale, soit de reconnaître les conclusions du juriste canadien Richard McLaren sur l'existence d'un système institutionnel de dopage entre 2011 et 2015 et de permettre l'accès aux échantillons prélevés dans le laboratoire antidopage russe.

« U n coup dévastateur au sport propre »

Ailleurs au Canada, l'ex-fondeuse et championne olympique à Salt Lake City en 2002, Beckie Scott, également membre du Comité des athlètes de l'AMA, a fait part de sa déception.

En entrevue à CBC, l'ex-fondeuse n'a pas caché son désarroi face à la décision de permettre à la Russie de réintégrer les rangs de l'AMA.

« Je suis profondément déçue. J'ai le sentiment que l'AMA vient de laisser passer une occasion [d'asseoir son autorité, NDLR]. On vient d'asséner un coup dévastateur au sport propre. Je suis vraiment renversée », a notamment indiqué la médaillée d'or aux Jeux de Salt Lake City en 2002.

En guise de protestation, avant même la tenue du vote, Scott avait claqué la porte du Comité de révision de la conformité (CRC) de l'AMA, à l'origine de la motion visant à rouvrir la porte à l'Agence russe antidopage (RUSADA).

La politique vient de prendre le dessus sur les principes. C'est une journée très difficile pour le sport et une attaque massive contre la crédibilité de l'AMA. Beckie Scott

La Canadienne Beckie Scott Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Le poids des États-Unis

En plus de dénoncer avec véhémence la décision de réinstaurer les pleins droits des athlètes et de l’Agence antidopage russes, le président de l’Agence américaine antidopage (USADA), Travis T. Tygart, appelle à une réforme complète de l’AMA.

« Au-delà de ce virage à 180 degrés de l’AMA face à la conformité russe, il y a la définition même du type d’autorité que propose l’AMA en opposition à ce qu’attend le monde en matière d'antidopage », a indiqué Tygart dans un communiqué.

« Au cours de la dernière semaine, des athlètes d’Allemagne, d’Australie, des Pays-Bas, du Canada, de Grande-Bretagne et des États-Unis ont réclamé une AMA robuste, confiante et indépendante. Les athlètes souhaitent que le Comité international olympique (CIO) et le conflit qui nuit au sport propre restent clairement à l’écart de l’AMA.

« Ils (les athlètes) exigent une AMA avec du mordant, de l’autorité, le pouvoir d’imposer des sanctions et une détermination à nettoyer le sport de manière à restaurer la confiance de milliards d’amateurs et d’athlètes dans le monde », a conclu Tygart.

« Haute trahison »

Le sonneur d'alerte et ancien directeur du laboratoire de Moscou, Grigory Rodchenkov, abonde dans le même sens. Il s'est exprimé par l'entremise de son avocat Jim Walden.

« La décision de l'Agence mondiale antidopage représente la plus grande trahison de l'histoire olympique contre les athlètes honnêtes », a affirmé Walden dans une déclaration transmise aux médias juste après l'annonce officielle de l'AMA.

« Les États-Unis gaspillent de l'argent en continuant de financer l'AMA, qui est évidemment incapable de s'attaquer au dopage d'État russe », a-t-il ajouté, en appelant le Congrès américain à voter la loi antidopage qu'il soutient.