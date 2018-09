Après la première épreuve, un test de vitesse, le Canada, mené par Éric Lamaze, pointe au 12e échelon avec 11,89 points.

Les Suisses ont dominé avec 2,64 points devant les Pays-Bas (4,35) et le Brésil (6,42). La France (7,76), championne olympique en titre, est 6e, et l'Allemagne (9,09) reléguée à la 8e place.

Le meilleur temps de la journée a été réalisé par le Suisse Steve Guerdat (76,33 s). Il devancé le Brésilien Pedro Veniss (76,68 s) et l'Australien Rowan Willis (76,95 s).

Lamaze, en selle sur Chacco Kid, un hongre alezan de 12 ans, a obtenu le meilleur résultat canadien avec une 27e place. Le Québécois de 50 ans a conclu le parcours en 78,36 s, mais une barre renversée au dernier obstacle lui a coûté quatre secondes de plus.

« Le parcours était génial, et je l'ai bien amorcé, a dit Lamaze. J'ai sauté les deux premiers obstacles comme je le voulais. Je suis très content de la façon dont j'ai réussi le double et le liverpool (un obstacle avec sous les barres de l'eau). Chacco Kid ne regarde jamais rien, mais il a fixé l'avant-dernier obstacle, ce qui m'a complètement pris par surprise. Et nous avons manqué de hauteur pour franchir l'oxer. »

L’Ontarienne Erynn Ballard (Darkos Promise) a suivi au 33e échelon (83,13 s). L’Albertaine Kara Chad (Carona), protégée de Lamaze, a pris la 61e position (87,3 s), tandis que le Québécois Mario Deslauriers (Bardolina 2) a pris le 93e rang (93,27 s).

L'épreuve par équipe se poursuivra jeudi et vendredi avec deux nouvelles manches, tandis que le titre individuel sera attribué dimanche.

Rappelons que les six premières nations au terme du concours par équipe vendredi décrocheront leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Classement de l'épreuve par équipe (après la vitesse, première des trois manches) :

1. Suisse 2,64 points

2. Pays-Bas 4,35

3. Brésil 6,42

4. États-Unis 6,59

5. Australie 7,32

6. France 7,76

7. Suède 8,59

8. Allemagne 9,09

9. Colombie 9,31

10. Irlande 10,12

…

12. Canada 11,89