Billy McKinney a inscrit l'unique point des Blue Jays en huitième manche. Son coup de circuit en solo a réduit l'écart qui séparait les représentants de la Ville Reine des locaux de moitié.

La recrue DJ Stewart a également envoyé la balle de l'autre côté de la clôture plus tôt dans la rencontre, en troisième manche, et a célébré son premier circuit dans le baseball majeur.

Son coéquipier Cedric Mullins a produit le point victorieux des Orioles en septième grâce à un simple qui a envoyé Stewart au marbre.

Marco Estrada a rebondi après un départ catastrophique contre les Yankees de New York (93-58), où il avait accordé huit points, un sommet dans sa carrière.

Le lanceur des Jays qui a subi sa 13e défaite de la saison, contre 7 gains, a permis un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Le receveur Russell Martin n'a pas joué depuis le 3 septembre dernier puisque le gérant John Gibbons veut évaluer Luke Maile et la recrue Danny Jansen.

Les Blue Jays retrouveront leurs supporteurs jeudi pour le début d'une série de quatre rencontres face aux Rays de Tampa Bay (85-66), un autre rival de la Division est de l'Américaine.

Les Rays sont au coeur d'une lutte pour l'obtention de l'un des deux laissez-passer de meilleurs deuxièmes qui donnent accès aux éliminatoires.

Ils accusent un retard de cinq matchs sur les A's (90-61), avant leur duel de mercredi à Oakland, contre les Angels de Los Angeles (75-76).