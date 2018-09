Jumelé à Marc-Édouard Vlasic à l'entraînement, Karlsson a amorcé un nouveau chapitre de sa carrière après neuf saisons dans la capitale canadienne.

Ce sera certainement un changement. J'aime les défis et je pense que ça va être stimulant pour moi et pour toute l'équipe. Les Sharks ont du succès depuis longtemps. Je suis très heureux de faire partie de l'organisation. Je ferai tout pour m'intégrer aussi bien que possible et jouer le meilleur hockey possible. Le défenseur Erik Karlsson

Les Sharks ont mis le grappin sur le lauréat de deux trophées Norris (2012 et 2015) la semaine dernière contre de jeunes joueurs et des choix au repêchage.

Karlsson s'est joint à une équipe pouvant compter sur un gardien de premier plan, Martin Jones, de talentueux attaquants, notamment Logan Couture, Evander Kane, Joe Thornton et Joe Pavelski, et l'une des meilleures brigades défensives grâce à Vlasic, Brent Burns et lui-même.

Karlsson totalise 518 points, un sommet - et de loin - chez les arrières depuis son arrivée dans la LNH, en 2009.

Le Suédois de 28 ans fait partie de la crème du circuit Bettman à la ligne bleue en avantage numérique. À ce chapitre, les Sharks ont conclu la campagne 2017-2018 en milieu de peloton avec un taux d'efficacité de 20,6 %.

Karlsson a récemment entamé la dernière année de son contrat.

« Pour le moment, je me concentre juste à commencer la saison le mieux possible, a-t-il dit. C'est là où j'en suis en ce moment. C'est le point de départ. »

Avant la transaction, le directeur général Doug Wilson et l'entraîneur-chef Peter DeBoer se sont rendus à Toronto pour rencontrer Karlsson, avec la permission des Sénateurs. Le propriétaire Hasso Plattner a également discuté avec le défenseur étoile.