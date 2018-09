Ronaldo, hué à chaque prise de balle pour son premier match à cette compétition avec son nouveau club, a été exclu à la 29e minute de jeu après avoir apparemment donné un léger coup de pied au défenseur Jeison Murillo au moment de faire un appel à l'entrée de la surface.

Le quintuple lauréat du Ballon d'or a accueilli cette exclusion avec de grands gestes de rage et d'incompréhension, avant de sortir en pleurs pendant que le tableau indiquait un score de 0-0.

Se retrouver à 10 contre 11 en Ligue des champions pour un incident comme celui-ci est très décevant. Nous avons failli perdre à cause de ça, et nous serons privés de Ronaldo pour la suite. L'entraîneur-chef

Miralem Pjanic s'est occupé de générer l'attaque en l'absence de Ronaldo, acquis à fort prix par la formation italienne durant l'été.

Il a inscrit le premier de ses deux buts à la 45e à la suite d'un tir de pénalité. Il a complété son doublé quelques instants après la pause, à la 51e, d'une manière identique.

« En seconde période, [la Juventus] s'est regroupée derrière et il était quasiment impossible de réussir une passe dans la surface, on aurait dit un match de handball », a pesté l'attaquant Rodrigo.

Le Real Madrid montre les crocs

L'ancienne équipe de Ronaldo, le Real Madrid, a amorcé la défense de son triple titre en Ligue des champions avec une indiscutable victoire de 3-0 contre l'AS Roma, demi-finaliste lors de l'édition 2017.

Robin Olsen, le gardien suédois de l'AS, a été de très, très loin le meilleur joueur de son club, réussissant près d'une dizaine d'arrêts décisifs.

Sans lui, la correction aurait été terrible.

Sur un coup franc à l'entrée de la surface, la frappe parfaite d'Isco a survolé le mur pour finir dans le petit filet d'Olsen à la 45e.

Gareth Bale et Mariano Diaz ont également touché la cible, respectivement à la 58e et durant les arrêts de jeu en fin de rencontre.