Un texte de Jean St-Onge

L’ancien quart de la NFL sera cependant en meilleure position qu'à son premier départ dans la LCF, quand il a sauté sur le terrain 12 jours et une demi-douzaine d’entraînements seulement après son arrivée à Montréal.

Au cours des dernières semaines, il a eu l’occasion de se familiariser avec le cahier de jeux et le personnel des Alouettes.

L’entraîneur-chef Mike Sherman estime que Manziel sera mieux préparé.

« Dans sa situation, le temps et l’expérience sont des atouts, a-t-il confié après l'entraînement de mercredi. Il a eu du temps pour regarder un autre quart travailler. Je sais qu’il joue le match dans sa tête au moment où il se déroule. Je crois qu’il est en avance sur la dernière fois. »

Le centre-arrière Patrick Lavoie abonde dans le même sens.

« C’est sûr qu’il est plus confortable avec le cahier de jeux et la terminologie de cahier offensif, a dit le Québécois. Quelques fois, tu comprends les concepts, mais la terminologie est différente selon l’entraîneur. Donc, quelques fois, c’est plus long à apprendre. »

Sous pression

Johnny Manziel s’est mis un peu de pression en exprimant son désir de jouer la semaine dernière et n’a pas choisi son match de retour. Contre les Blue Bombers (5-7), il se retrouvera face à une équipe affamée qui a perdu ses quatre derniers matchs et qui revient au jeu après une semaine de congé.

De leur côté, les Alouettes (3-9) se sont inclinées contre les Lions de la Colombie-Britannique dans un match où ils ont concédé 7 sacs, un sommet cette saison dans la Ligue canadienne.

Rien de rassurant pour un joueur qui pourrait être encore un peu rouillé.

Manziel dit être en confiance, mais demeure prudent.

« Il faut simplement être sur la même page et communiquer efficacement, a-t-il expliqué. Ça revient à ça. Tu ne peux pas repérer un blitz à la dernière fraction de seconde et espérer le contrer.

« J’ai confiance aux joueurs que nous avons, en notre plan de match. Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement. »

Depuis son arrivée, Johnny Manziel a complété 27 de ses 46 passes (56,6 %) pour 272 verges. Il est toujours en quête d’une première passe de touché.

Il a vécu le même genre de situation à Cleveland, dans la NFL, où il a dû attendre sa deuxième année avant de réussir une première passe de touché.

Mais, pour le moment, les statistiques individuelles importent peu.

« Une victoire! Pour le moment, c’est tout ce que nous voulons, une victoire », a-t-il résumé.