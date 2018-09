La 7e joueuse mondiale de 20 ans a brisé d'entrée le service de son adversaire et a pris une avance de 4-0, en route vers une victoire facile.

Elle a brisé quatre fois Cibulkova, a réussi 10 as, et n'a fait que 8 fautes directes dans un match à sens unique qui a duré à peine plus d'une heure, devant des gradins remplis dans l'aréna Tachikawa.

« Je n'ai pas réellement ressenti de pression, a expliqué Osaka, qui a atteint la finale du tournoi en 2016. Mon service a été vraiment performant. »

Elle sera opposée à la gagnante du match entre l'Estonienne Anett Kontaveit (27e) et la Tchèque Barbora Strycova (25e) au prochain tour.

« Je ne suis pas fière de ce match, a pour sa part admis Cibulkova, 30e raquette mondiale. Je n'ai jamais pu trouver mon rythme. Elle servait tellement bien. »

Soulignons l'élimination surprise de l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série no 6, battue sèchement par l'Américaine Alison Riske 6-1 et 6-2. C'est la troisième victoire de l'Américaine contre une joueuse du top 20 mondial.

« Je suis partie très fort, et j'ai gardé ce niveau d'intensité. J'ai été solide tout au long de ce match. Je suis contente de rester une journée de plus à Tokyo », a dit Riske.

Résultats de 2e tour :