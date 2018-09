Dans la lettre envoyée au commissaire de la NFL, Roger Goodell, au directeur exécutif de l'Association des joueurs de la NFL, DeMaurice Smith, et le président du Temple de la renommée, David Baker, les 21 signataires ont affirmé qu'ils faisaient « partie intégrante de la création de la NFL moderne, qui a généré des revenus de 14 milliards de dollars américains en 2017 ».

Parmi les signataires, on retrouve Jim Brown, Jerry Rice, Joe Namath, Lawrence Taylor et Sarah White, la veuve de Reggie White.

« Le temps est venu d'être reconnu à notre juste valeur comme faisant partie de ce sport auquel nous avons tant donné », peut-on lire dans la lettre.