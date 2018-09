Un peu plus de 1300 personnes étaient réunies dans le petit aréna de Lucan, ville gagnante du concours Hockeyville de Kraft, pour voir les débuts non officiels de Tavares dans le bleu et blanc.

L'ancien capitaine des Islanders a impressionné en marquant un doublé et en se faisant complice du but de Mitch Marner en troisième période.

Ryan Dzingel avait donné l'avance 1-0 aux Sénateurs dès la 21e seconde. Les Maple Leafs ont répondu avec quatre buts pour l'emporter 4-1.

Tavares s'est joint aux Maple Leafs à titre de joueur autonome le 1er juillet, après neuf saisons à New York.

Le centre étoile a signé un contrat de 7 ans et 77 millions de dollars américains avec la formation torontoise.

Pour les Sénateurs, c'était le premier match de l'ère post-Erik Karlsson. Le défenseur étoile a été cédé la semaine dernière aux Sharks de San José pour quatre jeunes joueurs et deux choix de repêchage.