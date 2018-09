Le Québécois Nicholas Hoag et ses coéquipiers de l’équipe canadienne se sont inclinés en quatre manches de 22-25, 21-25, 25-22 et 17-25 face à la France mardi.

Dans les deux premières manches, les Canadiens avaient pris l’avance, mais les Français ont été en mesure de remonter la pente.

« Nous avons bien joué aujourd’hui (mardi), mais malheureusement, la France a mieux joué. Pour la suite, je pense que nous devrons être plus constants dans notre jeu parce que nous avons fait un peu trop d’erreurs au service et à l’attaque. La réception a été un peu difficile aussi, alors je pense qu’il va falloir travailler sur ces aspects-là », a mentionné le Sherbrookois Hoag.

Lundi, le champion olympique, le Brésil, avait eu le dessus sur le Canada en quatre manches de 22-25, 25-19, 23-25 et 18-25. Dans la défaite, Hoag a cumulé 11 points.

Avant ces deux défaites, les représentants de l’unifolié avaient entamé leur tournoi avec trois victoires, soit contre les Pays-Bas, l’Égypte et la Chine.

« C’est le fun de voir que le groupe évolue. Je pense que nous sommes là avec toutes les grosses équipes. Contre le Brésil et la France, nous avons joué de bons matchs et nous avons eu des occasions de gagner les matchs. Il faut juste finir les derniers petits points et essayer de ne pas prendre 2 ou 3 points en fin de manche », a ajouté Hoag.

« Personnellement, je me sens bien. Je pense que je fais un peu trop d’erreurs au service et à l’attaque. Au service, ça n’a pas été mes meilleurs matchs depuis les deux premiers. Je vais essayer d’ajuster mes erreurs et de performer de mieux en mieux. »

Terminant 4e de son groupe, la formation canadienne se qualifie pour la deuxième ronde et reprendra l’action vendredi. Son adversaire reste toutefois encore à être déterminé.