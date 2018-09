La capitale chinoise deviendra dans trois ans et demi la seule ville à avoir accueilli à la fois des Jeux d'été (2008) et d'hiver.

« Nous sommes très rassurés et extrêmement confiants dans le travail qui est accompli », a indiqué le vice-président du CIO, Juan Antonio Samaranch fils, dans une conférence de presse à Pékin.

Un grand nombre d'infrastructures construites pour les Jeux de 2008 seront réutilisées, comme celles qui serviront au patinage, au hockey, au curling.

Les bassins du centre aquatique national, au fameux cube d'eau, seront transformés en surfaces de curling, tandis que les villages olympiques deviendront des logements locatifs dans le cadre d'un vaste plan de réaménagement.

Le cube d'eau des Jeux de 2008 Photo : Getty Images/LIU JIN

« La construction et la planification pour les sites de compétition supplémentaires progressent rapidement. Nous n'avons rien à redire à ce sujet », a précisé M. Samaranch, actuellement en visite officielle à la tête du comité de coordination des Jeux de 2022.

Au premier jour, les représentants du CIO ont visité le centre aquatique national, l'emplacement du village olympique, le site du grand saut (big air) en ski acrobatique, l'anneau de vitesse et la tour olympique.

Ces visites ont confirmé, comme l'indiquait déjà le dossier de candidature, que tous les athlètes seront à proximité des sites de compétition.

Le grand saut se déroulera dans le parc industriel de Shougang, qui a subi une profonde métamorphose.

L'aciérie est devenue le siège du comité d'organisation. Et un centre d'entraînement national équipé de logements pour le personnel et les athlètes a été aménagé dans le parc, lequel accueillera également des installations d'entraînement et de loisirs pour le public.

L'anneau de vitesse est en cours de construction sur le site utilisé pour les compétitions de hockey sur gazon et de tir à l'arc en 2008.

Le site est à 50 % achevé et peut récupérer et réaffecter une grande partie de la chaleur produite en fabriquant de la glace pour les autres besoins en énergie de l'installation.

Le ski de plus en plus populaire en Chine

Le gouvernement, grâce à de grandes campagnes de promotion, espère par ailleurs que 300 millions de Chinois pratiqueront les sports d'hiver d'ici aux Jeux de 2022. Cela représenterait 22 % de la population.

« Le nombre de skieurs dans cette partie du monde a déjà été multiplié par trois en deux ans, en se basant sur le nombre de visiteurs qui fréquentent les stations de ski », a expliqué M. Samaranch.

Les stations de ski se multiplient depuis l'obtention en 2015 des Jeux olympiques d'hiver. Elles attirent notamment des jeunes de la classe moyenne, de plus en plus friands de loisirs tournés vers le sport.