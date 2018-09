Si vous regardez les années où l'on s’est qualifiés pour les éliminatoires, ce sont aussi des saisons pendant lesquelles on a traversé des moments difficiles. Evan Bush

C’est bien connu. Faire face à l’adversité forge le caractère. Le gardien Evan Bush a évoqué la saison 2015. Les joueurs eux-mêmes, a-t-il rappelé mardi, croyaient rater les éliminatoires. Ils ont changé d’entraîneur pour finalement terminer cette saison avec force. En 2016, l’équipe a aussi peiné en cours de saison, mais a réussi à trouver sa voie vers les éliminatoires pour y faire un parcours intéressant.

Cette saison, le Bleu-blanc-noir a connu plus que son lot de revers et de doutes. Mais depuis deux matchs, il a signé deux résultats éclatants et non contre les moindres adversaires, les Red Bulls de New York et l’Union, à Philadelphie.

Les récents résultats de l’Impact montrent que l’équipe a fini de tergiverser sur le délicat sujet de son identité. L’apport nouveau de Nacho Piatti comme maître passeur est aussi symbolique du talent individuel mis au profit du collectif.

Il est maintenant clair que l’équipe pourra conclure sa saison dans des dispositions beaucoup plus sereines et constructives.

