« F1 est heureuse de s'associer à ISG, qui a démontré ses capacités dans son travail avec les championnats de soccer italien et espagnol de première division (Serie A et Liga), a expliqué Sean Bratches, directeur commercial de la société Formula 1 créée par Liberty Media.

« Nous voulons tirer profit de toutes les données générées à chaque grand prix. Cette entente permet d'offrir aux amateurs de F1 de nouvelles façons de s'intéresser et de suivre le plus grand spectacle de course automobile du monde », a-t-il ajouté.

Selon les termes du contrat, ISG aura l'autorisation de sous-contracter ses droits, sous certaines conditions.

« À travers ce partenariat avec la F1, les amateurs pourront vivre une expérience sécurisée de paris sportifs », a précisé l'entreprise spécialisée.

La F1 veut d'abord améliorer son offre en direct. En effet, Liberty Media a lancé à Singapour une nouvelle version de son application pour suivre les courses en direct sur les téléphones intelligents et les tablettes. Mais le premier essai n'a pas connu le succès escompté.

L'application pour suivre le grand prix en direct sur les téléphones intelligents. Photo : Site web de Formula 1

La quantité de données visibles a été réduite.

La lecture du classement se limite à sept pilotes sur le même écran (sans utiliser la barre de défilement), et les utilisateurs doivent naviguer pour obtenir toutes les informations pertinentes, qui étaient auparavant regroupées dans un seul écran.

« Nous sommes conscients des problèmes liés à la présentation des résultats en direct, et c'est une des priorités pour les prochaines améliorations, a expliqué un porte-parole de Formula 1 à motorsports.com. Nous avons l'objectif d'introduire de nouvelles fonctionnalités à court comme à long terme. »

À moins que la F1 ait volontairement diminué la quantité d'informations disponibles sur son application pour donner plus de visibilité à son nouveau partenaire de paris sportifs.