« Je voterai contre le retour de la Russie », a-t-elle confirmé à la BBC.

Linda Helleland est la première représentante de l'agence mondiale à s'opposer officiellement à la levée de la suspension de la Russie. Elle a insisté sur le fait que la Russie n'a pas encore rempli toutes les conditions requises.

« Je constate qu'il y a des progrès, explique la politicienne norvégienne par communiqué. Je reconnais les efforts faits l'agence russe, mais tant que la Russie ne reconnaîtra pas le rapport McLaren et tant que l'AMA n'aura pas accès au laboratoire, je voterai contre la levée de la suspension de Russie », précise-t-elle.

Linda Helleland, vice-présidente de l'AMA Photo : Facebook /Linda Helleland

« La proposition s'éloigne considérablement de la feuille de route originale, et il ne faut pas faire de compromis qui viendrait diminuer la crédibilité de l'agence. Je me sens obligée de défendre les décisions prises antérieurement », précise-t-elle.

Si vous choisissez de lever la suspension de la Russie, vous défiez la volonté des comités d'athlètes à travers le monde. C'est certainement l'une des décisions les plus difficiles que la communauté de la lutte antidopage aura à prendre. Linda Helleland, vice-présidente de l'AMA

Il est important de rappeler que la levée de la suspension de la Russie est une proposition d'un comité interne de l'AMA qui permet de prendre le pouls des membres, et qui sera soumise à un vote, jeudi, lors de la réunion du comité exécutif de l'AMA aux Seychelles, un archipel situé dans l'océan Indien au large de l'Afrique orientale.

Linda Helleland est membre du Parti conservateur norvégien, le parti au pouvoir. Elle est ministre de l'Enfance et de l'Égalité dans son pays.

Après les États-Unis, la France est contre

« Cela nous surprend », a dit la présidente de l'Agence française antidopage (AFLD), Dominique Laurent, au sujet de la proposition de l'AMA de réintégrer la Russie.

« On ne peut pas avoir des exigences à deux vitesses selon les pays », a-t-elle affirmé.

« Il y avait des règles qui avaient été posées par l'AMA, et qui fondaient la suspension » de l'Agence russe antidopage (RUSADA) depuis que le scandale de dopage a éclaté en novembre 2015, « et des principes pour la réintégration » de cette agence, a-t-elle expliqué.

Deux exigences restaient posées : la reconnaissance par Moscou des conclusions de l'enquête du juriste canadien Richard McLaren sur l'existence d'un système de dopage institutionnel dans le pays entre 2011 et 2015 et un accès au laboratoire antidopage de Moscou, ce qui lui avait toujours été refusé.

« On se demande en quoi ces deux exigences ont été satisfaites. Nous n'en avons pas la preuve », a insisté Dominique Laurent.

L'AMA explique son geste

Accusée de se compromettre avec Moscou, l'AMA a publié ses derniers échanges avec la Russie.

Dans une lettre du 22 juin, l'AMA suggère à ce pays de reconnaître qu'« un certain nombre de personnes au ministère des Sports et dans les entités qui en dépendent ont été impliquées » dans le système de dopage.

De son côté, la Russie a ouvert la porte, dans son dernier courrier, à la remise de la banque de données électroniques du laboratoire de Moscou.

« Ce sujet est important, il faut assurer la crédibilité de la lutte antidopage dans le monde », a poursuivi Dominique Laurent.

« On ne peut pas avoir des exigences à deux vitesses, des exigences si fortes pour la France et des exigences plus légères pour d'autres grands pays », a-t-elle ajouté, en allusion aux demandes de l'AMA pour que le système de lutte antidopage soit conforme à ses normes.

La levée des sanctions contre la Russie, recommandée par un comité interne de l'AMA, sera à l'ordre du jour d'un comité exécutif de l'agence, qui se réunit jeudi aux Seychelles.

Le comité exécutif est composé des deux piliers de l'AMA, d'un côté les représentants des gouvernements et de l'autre ceux des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique.