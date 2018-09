Les partisans réunis au Centre Bell pour cette rentrée non officielle du Tricolore ont dû attendre la troisième période pour voir un peu d’action.

Victor Mete a nivelé le pointage de l'enclave avec 16:52 à faire au cadran, marquant d'un tir sur réception. La passe est venue de Michael Chaput, qui avait bien travaillé dans le coin de la patinoire.

Une minute et trois secondes plus tard, les Devils ont joué mollement derrière leur filet et Charles Hudon en a profité du coin de la glace, son tir procurant les devants aux siens

La recrue finlandaise Jesperi Kotkaniemi a complété la poussée avec un tir sec, en provenance du cercle gauche.

Trente secondes avant le début de cette vague de filets, Blake Coleman des Devils a logé une rondelle libre derrière Charlie Lindgren, mais le but a été refusé.

Les Devils ont marqué à 6:42 au premier vingt, en désavantage numérique.

À la ligne bleue adverse, Simon Després a voulu remettre à David Schlemko mais Blake Speers a intercepté la rondelle, filant seul avant de déjouer Antti Niemi, dans le haut du filet.

Inséré dans le match en milieu de rencontre, Lindgren a fait huit arrêts. Niemi avait bloqué huit tirs sur neuf.

Chez les Devils, Eddie Lack a été impeccable sur 12 tirs, en 40 minutes, puis Mackenzie Blackwood a flanché 3 fois en 12 tirs.

En milieu de deuxième vingt, le Canadien a fait savoir que Nicolas Deslauriers ne reviendrait pas dans le match, blessé au haut du corps. Il n'a pas rejoué après son combat avec Brandon Baddock, en première période.

La deuxième période a été peu excitante. Une montée de Mete a fourni une chance de marquer à Artturi Lehkonen, à mi-chemin. Le CH a aussi menacé en fin de tiers, mais Kotkaniemi a coupé court aux efforts en étant puni à 15:58, pour un bâton élevé.

Le dernier vingt aura toutefois souri au Canadien.

La troupe de Claude Julien disputera six autres rencontres préparatoires d’ici le début de la saison régulière, le 3 octobre.