Un texte d'Alexandre Gascon

On ne veut rien enlever à l'intensité et à la signification du traditionnel match Rouges contre Blancs, mais Kotkaniemi risque de réaliser « que ce sont des hommes ici », foi de Claude Julien.

Le troisième choix du dernier repêchage sera entouré des ailiers avec lesquels il s'entraîne depuis le début du camp, soit Nicolas Deslauriers et « le grand frère », Artturi Lehkonen, à qui il pose beaucoup de questions.

« Un bon signe », selon l'entraîneur.

Kotkaniemi apparaît de plus en plus à l'aise sur une patinoire aux dimensions nord-américaines, même s'il n'a rien cassé jusqu'à présent. Julien y voit une progression certaine.

« Dans le tournoi des recrues, j’ai trouvé qu’il essayait de trop en faire. Il a réalisé qu’il faut simplifier son jeu. Mais il a une bonne vision, il est capable de faire de bonnes passes. C'est un gars qui a beaucoup de talent offensif.

« Plus on avance dans le camp, plus on va jouer contre des équipes qui vont se rapprocher de leurs vraies équipes. À ce moment-là, on va être capable d'en voir un peu plus », a-t-il expliqué, laissant croire que le Finlandais de 18 ans pourrait toujours être dans les parages au moment des décisions.

Un jeune homme confiant

« Chaque fois que je le regarde, il rit. Il a l’air heureux d’être ici, a lancé Deslauriers au sujet de Kotkaniemi après l'entraînement matinal. Je ne suis pas prêt à dire qu’il est cocky (arrogant), mais la confiance, des fois, plus tu en as, mieux c’est. »

Lehkonen, de son côté, n'en est qu'à sa troisième saison dans la LNH, mais fait déjà figure de jeune vétéran, à 23 ans, en comparaison avec jeune compatriote.

« J'essaie de l’aider. S’il ne comprend pas quelque chose que dit l'entraîneur, je traduis. Mais il sait comment jouer et je ne veux pas interférer dans la façon dont il doit le faire. Il est mature, il sait ce qu’il peut faire. Je l'aide seulement avec les petites choses », racontait le numéro 62 du Tricolore en fin de semaine.

Kotkaniemi lui-même a avoué qu'il était nerveux à quelques heures de son premier duel dans la Ligue nationale, bien qu'il soit préparatoire.

« Je veux montrer ce que je peux faire, a-t-il simplement résumé. Je m'améliore chaque jour. »

Ambiance au beau fixe

L'an dernier, les joueurs et l'entraîneur ont souvent répété que leurs ennuis avaient commencé dès le camp.

Pour éviter de voir la même nonchalance gagner l'équipe, Julien dirige d'une main de fer ses entraînements depuis quatre jours.

« L'ambiance est 100 fois mieux que l’an passé, a assuré Phillip Danault. On est tous sur la même longueur d’onde. On travaille fort dans le camp. On l’a vu hier dans le match Rouges contre Blancs. »

« Avec la saison qu’on a eue, on a eu un bon été pour remettre nos idées en place », a-t-il ajouté.

Vérification des faits dès lundi soir contre les Devils, le premier de sept matchs préparatoires.

En rafale

Joel Ward a rejoint ses coéquipiers sur la glace pour la première fois en fin de matinée. Le vétéran de 37 ans, qui arbore le numéro 72, a à peine eu le temps de faire connaissance avec ses nouveaux comparses.

« J'ai juste pu lui dire : "Salut, je m'appelle Phil" », a dit en plaisantant Danault. L'histoire ne dit pas si Ward lui a répondu.

Charlie Lindgren et Antti Niemi se partageront le match devant le filet. La semaine dernière, Claude Julien avait avoué que Niemi partait « avec une longueur d'avance » dans la bataille pour le poste d'auxiliaire à Carey Price, mais qu'il était toujours possible pour Lindgren de brouiller les cartes.