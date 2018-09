Après un week-end largement consacré à la Coupe Davis, le classement ATP publié lundi reste inchangé dans le top 20.

L'Espagnol Rafael Nadal est toujours bon premier, avec 1860 points d'avance sur le Suisse Roger Federer.

Le Serbe Novak Djokovic occupe la troisième place.

Milos Raonic Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Le Canadien Milos Raonic qui a confirmé la victoire du Canada face aux Pays-Bas en Coupe Davis, reste au 20e rang.

Il a 270 points de retard sur le Français Lucas Pouille (qui a disputé 5 tournois de plus que le Canadien) et le Croate Borna Coric, ex aequo.

Denis Shapovalov ne bouge pas, au 34e rang. Vasek Pospisil est 85e. Peter Polansky est 113e. Félix Auger-Aliassime est 114e, après avoir glissé de 4 places.

Classement ATP Du lundi 17 septembre: