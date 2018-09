Milos Raonic a battu Scott Griekspoor dimanche à Toronto en trois manches de 7-6 (7/4), 6-3 et 6-4.

Le Canada gagne ainsi la série au meilleur de cinq matchs 3-1.

Le grand Torontois, 20e joueur mondial, a servi 23 as à son adversaire, pour qui c'était un premier match en Coupe Davis.

« C'est incroyable. Avec les joueurs plus vieux de notre équipe et les plus jeunes, il y a beaucoup d'émotion dans cette équipe, a dit Raonic en entrevue après sa victoire. Il y a beaucoup de gens à remercier. C'est formidable.

« Un gros merci à Denis aussi d'avoir remonté la pente vendredi. Il perdait deux manches à zéro... Je suis reconnaissant envers toute l'équipe. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais tout le monde a travaillé fort. C'est spécial, d'autant plus de faire ça ici. »

Le Canada a maintenant l'ambition d'avancer dans la phase éliminatoire du tournoi. Le capitaine Frank Dancevic croit que sa formation a les moyens de faire des vagues. « On a une équipe différente maintenant, a dit Dancevic au micro de Sportsnet. On a Denis, qui aime les grandes occasions. Félix est un très bon joueur et il y a encore d'autres jeunes qui poussent. Je crois qu'on va garder Daniel dans notre entourage, il sera toute une ressource pour le double. C'est excitant pour nous. »

Raonic devait être opposé à Robin Haase, mais les Pays-Bas ont envoyé Griekspoor, 224e raquette mondiale, dans la mêlée à sa place.

Début du graphique (passez à la fin) Il n'y aura pas de 5e match. Félix Auger-Aliassime aurait joué, mais les Pays-Bas déclinent l'invitation. #CoupeDavis — Diane Sauvé (@DSauve_rc) 16 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Daniel Nestor au Temple de la renommée du tennis canadien

Daniel Nestor Photo : La Presse canadienne/Jon Blacker

Le Torontois Daniel Nestor a été intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien, dimanche après-midi.

Nestor a été honoré avant le match de Raonic.

Il s'agissait de la dernière journée de sa 53e apparition à la Coupe Davis, de loin le plus haut total par un joueur ayant représenté le Canada à ce tournoi d'envergure internationale.

Les talents de Nestor en double l'ont rendu indispensable pour le Canada au cours des 25 dernières années. Il garantissait presque une victoire lors de la deuxième journée d'activités de ce tournoi échelonné sur trois jours et qui comprend cinq matchs.

Il montre un dossier de 33-13 en double et une fiche de 15-15 en simple.

Nestor a remporté huit titres du Grand Chelem en double lors de sa longue carrière sur le circuit de l'ATP. Il a également été décoré de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000, en compagnie de Sébastien Lareau.

Vasek Pospisil et lui ont terminé au pied du podium aux Jeux olympiques de Rio, en 2016. Nestor a même atteint le premier rang mondial en double en 2002.