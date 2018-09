Le vénérable Canadien de 46 ans, jumelé à Vasek Pospisil, n’a pas pu arrêter les Néerlandais Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer.

Les Pays-Bas ont gagné en quatre manches de 4-6, 6-3, 6-4 et 6-4. Au cumulatif, le Canada mène 2-1 cet affrontement au meilleur de cinq.

Nestor, de Toronto, a représenté le Canada sur la scène internationale pendant plus de 25 ans et a participé à 53 barrages de la Coupe Davis.

« Je ne suis pas très content de moi, a dit Nestor à la télévision de Sportsnet, quelques instants après la fin de la rencontre. Ça a été toute une aventure, désolé de vous décevoir aujourd'hui... peut-être que Félix [Auger-Aliassime, joueur substitut pour le Canada] aurait dû jouer le double! Mais sérieusement, les Pays-Bas sont coriaces, c'est une bonne équipe. »

Nestor avait annoncé qu'il raccrocherait sa raquette après son match de double.

« C'est un rêve de finir ma carrière ici à Toronto. Merci à Frank [Dancevic, l'entraîneur du Canada] de me laisser jouer, merci aux joueurs de me soutenir », a-t-il réussi à dire, la gorge serrée.

La fin d'une époque

Nestor s'est adressé à la foule et a notamment remercié sa famille et ses coéquipiers, réussissant difficilement à contenir ses émotions. Il sera intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien dimanche, après le premier des deux matchs à l'horaire.

« Je le considère comme un de mes très bons amis et c'est dommage de le voir mettre un terme à sa carrière, a souligné Pospisil. C'était un honneur d'être sur le terrain avec lui. Je voulais vraiment l'aider à gagner son dernier match. Ce fut un plaisir de jouer avec Daniel au cours des années et je suis triste de lui dire au revoir. »

Nestor stoppe donc le compteur à 8 titres majeurs, 91 titres professionnels et 1062 victoires. Il a également gagné l'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, en compagnie de Sébastien Lareau.

Seuls six joueurs, en simple ou en double, totalisent plus de 1000 gains : Jimmy Connors, Roger Federer, les frères Bob et Mike Bryan, Ivan Lendl et Nestor.

Un match inégal pour le duo canadien

Nestor et Pospisil ont rapidement obtenu le premier bris de service de la rencontre et ont gagné la première manche quand Rojer a envoyé un retour hors des limites du terrain.

Middelkoop et Rojer ont toutefois renversé la vapeur en deuxième manche, s'offrant un coussin de 3-0 avant de niveler les chances.

Nestor et Pospisil ont fait preuve d'un peu plus de combativité en troisième manche, mais ont parfois manqué de cohésion, incluant un moment où ils ont tous les deux appelé un smash avant de finalement regarder la balle tomber. Même si Pospisil a réussi à renvoyer la balle en jeu malgré tout, ils ont éventuellement perdu le point et la manche

Le scénario s'est répété lors de la quatrième manche, alors que les Néerlandais ont obtenu le bris décisif lors du huitième jeu.

« Nous sommes toujours dans une bonne position et les gars se sont bien battus aujourd'hui, même s'ils ont perdu. C'est la nature de la Coupe Davis », a affirmé le capitaine de l'équipe canadienne Frank Dancevic.

Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, et Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, avaient offert les deux premiers points au Canada, vendredi, battant respectivement Thiemo de Bakker et Robin Haase.

Dimanche, Raonic affrontera Haase, tandis que Shapovalov aura rendez-vous avec de Bakker.