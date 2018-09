Le vénérable Canadien de 46 ans, jumelé à Vasek Pospisil, n’a pas pu arrêter les Néerlandais Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer.

Les Pays-Bas ont gagné en quatre manches de 4-6, 6-3, 6-4 et 6-4. Au cumulatif, le Canada mène 2-1 cet affrontement au meilleur de cinq.

« Je ne suis pas très content de moi, a dit Nestor à la télévision de Sportsnet, quelques instants après la fin de la rencontre. Ça a été toute une aventure, désolé de vous décevoir aujourd'hui... peut-être que Félix [Auger-Aliassime, joueur susbtitut pour le Canada] aurait dû jouer le double! Mais sérieusement, les Pays-Bas sont coriaces, c'est une bonne équipe. »

« C'est un rêve de finir ma carrière ici à Toronto. Merci à Frank [Dancevic, l'entraîneur du Canada] de me laisser jouer, merci aux joueurs de me soutenir », a-t-il réussi à dire, la gorge serrée.

Nestor stoppe donc le compteur à huit titres majeurs, 91 titres professionnels et 1062 victoires.

Seuls six joueurs, en simple ou en double, totalisent plus de 1000 gains : Jimmy Connors, Roger Federer, les frères Bob et Mike Bryan, Ivan Lendl et Nestor.

