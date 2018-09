Scott a remis sa démission dans la foulée d’une recommandation du CRC, qui a proposé de lever la suspension de la Russie.

Le CRC, dont la mission est de « surveiller la conformité des organisations antidopage au Code mondial antidopage 2015 » et de fournir « des avis, des conseils et des recommandations » à l’AMA à cet égard, est donc amputé d’une de ses six membres. Scott demeurera par ailleurs à la tête du Comité des sportifs de l’AMA.

En novembre 2015, l’AMA a suspendu la Russie après les révélations sur son système de dopage d’État depuis 2011.

Le CRC a recommandé au comité exécutif de l'AMA, qui se réunira le 20 septembre, aux Seychelles, de réintégrer l'agence antidopage russe après que, selon lui, les autorités russes aient satisfait les deux conditions posées en mai dernier par l'instance mondiale de lutte contre le dopage basée à Montréal.

Ces deux conditions étaient d'une part la reconnaissance des conclusions du rapport McLaren qui avait établi en 2016 l'existence d'un système de dopage institutionnel dans le sport russe entre 2011 et 2015 et d'autre part l'accès aux échantillons du laboratoire de Moscou.

Scott, championne olympique de poursuite en 2002 et vice-championne olympique de sprint par équipes quatre ans plus tard, reste présidente de la commission des sportifs de l'AMA, indique CBC.

La démission de Scott confirme que la probable levée de la suspension était loin de faire l'unanimité, tandis que certains acteurs, comme le président de l'agence antidopage américaine (USADA), Travis Tygart, ont fait part de leur surprise face à ce revirement inattendu.

« Franchement, cela sent extrêmement mauvais », avait-il indiqué vendredi dans un communiqué envoyé à l'AFP.

« L'AMA a montré ce jour sans équivoque au monde le type d'organisation qu'elle est: une organisation qui place les désirs d'une poignée de dirigeants au-dessus des droits de millions de sportifs propres. C'est une triste situation pour une institution autrefois respectée », avait regretté celui qui a fait tomber l'ex-vedette du cyclisme Lance Armstrong pour dopage.

Vendredi, la BBC avait publié une lettre adressée en juin dernier par les dirigeants de l'AMA au ministère des Sports russe pour négocier les conditions de la levée de suspension de la Russie.