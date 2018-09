Les Français ont remporté leur troisième point lorsque le duo de Nicolas Mahut et Julien Benneteau s’est imposé en trois manches de 6-0, 6-4 et 7-6 (9/7) contre les Espagnols Feliciano Lopez et Marcel Granollers à Villeneuve-d’Ascq.

Benoît Paire avait remporté le premier match de cette demi-finale en trois manches de 7-5, 6-1 et 6-0 contre Pablo Carreno Busta. Lucas Pouille, avec une victoire de 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, 2-6 et 6-4 contre Roberto Bautista Agut, avait donné l’occasion à Mahut et Benneteau de confirmer la qualification française.

Quatre fois sacrée (1991, 1996, 2001, 2017) depuis l’ère moderne dans cette compétition qui changera de format la saison prochaine, la France, pour sa 19e finale, affrontera la Croatie ou les États-Unis du 23 au 25 novembre.

Les Bleus auront la possibilité d’entrer dans un club assez fermé des pays qui ont remporté le saladier d’argent deux fois d’affilée avec la Suède, les États-Unis, l’Espagne, la République tchèque et l’Allemagne.

Il s’agira de la dernière finale de la Coupe Davis dans cette formule après sa réforme votée cet été par les instances internationales. La saison prochaine, la compétition sera concentrée en deux semaines, dans un lieu unique, ce qui met fin aux rencontres de trois jours à domicile.