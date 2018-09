Le pilote Mercedes-Benz s'est offert la pole avec un tour parfait sur le circuit sinueux, et surtout bosselé, de Singapour.

Il a enregistré un chrono étourdissant de 1 min 39 s 016/1000 à son avant-dernière sortie. Il n'a pas réussi à battre son propre temps à sa dernière sortie sous le drapeau à damier.

« Ce tour a été magique », a réagi Hamilton.

Le Britannique partira avec un pilote Red Bull à ses côtés, Max Verstappen.

« Cette première ligne, c'est comme une victoire, car on a eu tellement de problèmes depuis le début du week-end », a admis le Néerlandais.

Grosse déception chez Ferrari, alors que les pilotes avaient été les plus rapides en essais libres. En qualif, Vettel n'a pu faire mieux que le troisième chrono.

« C'était brouillon comme séance. On voulait la pole, et on l'a ratée », a dit Vettel.

Kimi Raikknen s'est contenté du cinquième temps, et partira de l'intérieur de la troisième ligne de la grille.

L'équipe Williams ne se faisait aucune illusion, compte tenu de l'instabilité de la FW41 en virage. Les pilotes occuperont la dernière ligne de la grille.

Sergey Sirotkin a fait le 19e chrono devant Lance Stroll, bon dernier.

En 2017, le pilote québécois était parti de la 18e place sur la grille, et avait fini 8e, en profitant notamment des abandons, huit au total.

Plus de détails à venir.