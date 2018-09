Holland, 32 ans, a pris la 2e place de la course de samedi. Gentle l’a emporté au sprint. Au classement général des Séries mondiales, Holland devance l’Américaine Katie Zaferes, 3e samedi.

La double championne en titre, la triathlonienne des Bermudes Flora Duffy, blessée à un pied, n’a pas pris part à la finale à Gold Coast. Elle a remporté deux courses en début de saison chez elle à Hamilton et à Yokohama (Japon).

L’Ontarienne Joanna Brown, 4e de l’épreuve montréalaise en août, a terminé la finale de samedi et la saison au 18e rang. Ses compatriotes, la Québécoise Amélie Kretz et la Britanno-Colombienne Desirae Ridenour, ont respectivement pris les 56e et 62e rangs du classement général.

Ridenour, toujours d’âge junior, a pris le 8e rang de la finale de Gold Coast dans cette catégorie. Une autre Britanno-Colombienne, Hannah Henry, a terminé 12e. L’Ontarienne Kira Gupta-Baltazar a conclu l’épreuve en 30e position.

C’est la Mexicaine Cecilia Ramirez Alvarez qui a remporté le titre.

Toujours du côté des juniors, le Canadien Paul-Alexandre Pavlos Antoniades a imité Ridenour avec une 8e place de la finale. Le Trifluvien aurait même pu terminer 6e s’il n’avait pas reçu une pénalité de 10 secondes.

Le Britanno-Colombien Brock Hoel a pris le 19e rang, tandis que l’Ontarien Liam Donnelly a terminé 28e. Le Hongrois Csongor Lehmann a été couronné champion.

Au paratriathlon, les meilleurs résultats canadiens sont venus dans la catégorie PTS5. L’Albertain Stefan Daniel a remporté le troisième titre mondial de sa carrière, et la Néo-Brunswickoise Kamylle Frenette a conclu sa finale au pied du podium.