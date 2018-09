Lemaire était à l'emploi des Maple Leafs, tout comme Lamoriello, jusqu'à l'issue de la dernière saison qui s'est arrêtée au premier tour des séries à Toronto. Il occupait également un rôle de consultant dans la Ville-Reine.

Les deux hommes ont fait la pluie et le beau temps avec les Devils du New Jersey. Ils ont inscrit leur nom sur la coupe Stanley en 1995, Lemaire à titre d'entraîneur-chef et Lamoriello en tant que directeur général.

Les Islanders n'ont pas intégré le tableau éliminatoire depuis 2016. Ils ont manqué le bal printanier par 1 et 17 points, terminant respectivement aux 9e et 11e échelons dans l'Association de l'Est.

L'organisation new-yorkaise n'a pas remporté les honneurs de la Coupe Stanley depuis 25 ans.