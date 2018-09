Le maire-député de Sapporo, Takatoshi Machida, entend confirmer cette décision au président du Comité international olympique le mois prochain, à l’occasion d’une session du Comité international olympique, tenue à Buenos Aires.

À cette occasion, Machida fera rapport au président Thomas Bach des dégâts causés par le tremblement de terre de magnitude 6,7 qui a frappé l’île de Hokkaido le 6 septembre et qui a fait près de 44 morts.

Hokkaido est la plus importante des îles japonaises et Sapporo en est la capitale. La priorité serait donc maintenant de soutenir les efforts de reconstruction de la ville.

Une nouvelle voie ferroviaire qui mène à Sapporo doit être terminée pour 2030 ce qui constitue un autre facteur important pour repousser le projet olympique.

Avec le retrait de Sapporo, le CIO n’a plus que quatre dossiers de candidature à étudier, soit la ville canadienne de Calgary, Stockholm (Suède), Erzurum (Turquie) et une candidature conjointe de trois villes italiennes (Milan, Turin et Cortina d'Ampezzo).

Les villes des Sion (Suisse) et Graz (Autriche) avaient déjà retiré leur candidature plus tôt cette année.

Sapporo avait déjà reçu les Jeux olympiques en 1972. L’annonce de la ville choisie pour tenir ceux de 2026 doit être annoncée en 2019.