Pinot a décroché le maillot rouge Simon Yates (Mitchelton-Scott) dans les derniers hectomètres de l'étape de 154,4 km. Il a passé la ligne d'arrivée avec une priorité de cinq secondes sur le Britannique qui a conforté sa place de meneur à la veille de l'avant-dernière étape, décisive pour la victoire finale.

Le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 2e du classement général à 25 secondes de Yates avant le départ de Lleida, a craqué dans le col final. Il a concédé 1 min 7 s au maillot rouge, qui possède désormais 1:38 d'avance sur son dauphin.

Le Belge Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo), qui avait d'abord pris les devants sur Yates et Pinot avant de les voir revenir, a été lâché par le duo de tête dans le dernier kilomètre. Sa 3e place et ses efforts ont été récompensés puisqu'il est passé du 5e au 3e rang du classement général. Il accuse un retard de 1:58 sur le meneur.

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a été victime d'une crevaison à moins de 7 km de l'arrivée, un pépin qui a doublé son retard sur Yates de 2 à 4 minutes, mais qui le maintient toujours au 6e rang du classement.

« Cette deuxième victoire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, a raconté Pinot sélectionné vendredi par l'équipe de France pour les Championnats du monde à Innsbruck, le 30 septembre. Aujourd'hui c'était un col roulant, qui correspond plus à mes caractéristiques. J'ai profité de la grosse montée de Yates pour aller chercher cette belle victoire. »

« Pour moi, c'est une Vuelta rêvée, je ne m'étais pas mis dans ma tête le classement général. Je voulais me faire plaisir sur les victoires d'étapes et je montre que je peux gagner à la pédale face aux meilleurs », a ajouté le Français, maintenant 7e du général.

Victorieux deux jours plus tôt, le Canadien Michael Woods (EF Education First) a terminé l'étape au 81e rang, à 18:01 du vainqueur. Son compatriote Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a fini 121e, à 21:16.

Au classement général, Woods pointe au 37e échelon avec un recul de 1:17:07, tandis que Duchesne cède 4:03:05, bon pour la 126e position.

Samedi, place au juge de paix de cette 73e édition du Tour d'Espagne. À la veille de l'arrivée à Madrid dimanche, le peloton aborde la 20e étape, sans doute la plus redoutée des trois semaines avec pas moins de six difficultés répertoriées en 97,3 km et une arrivée au sommet du col de la Gallina (Andorre).