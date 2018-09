Il permet à son équipe de prendre l'avance contre l'Espagne en ouverture des demi-finales de la Coupe Davis, à Villeneuve d'Ascq.



Blessé à une cuisse, Busta devra vraisemblablement déclarer forfait en prévision de son autre match de simple prévu dimanche.



« Nous ne savons toujours pas. C'est une blessure qui est apparue à l'US Open. Si je n'ai pas récupéré en une semaine et demie, c'est difficile de récupérer en un jour », a-t-il affirmé au terme de son match.



L'Espagnol avait dû abandonner au deuxième tour des Internationaux des États-Unis en raison de cette blessure.

Lucas Pouille (19e) va avoir l'occasion de rapprocher les tenants du titre d'une nouvelle finale s'il parvient à battre l'Espagnol Roberto Bautista Agut (26e).



La Croatie, avec Carlos Ramos.

La Croatie, favorite pour l'emporter, a bien amorcé sa demi-finale de Coupe Davis en prenant une avance de 2-0 face aux États-Unis.

Privés de John Isner et Jack Sock, les Américains ont baissé pavillon lors des deux premiers matchs de simple, vendredi, à Zadar.

Le Croate Borna Coric, 18e mondial, a remporté le premier point sans trembler en venant à bout de Steve Johnson (30e) en trois manches de 6-4, 7-6 (7/4) et 6-3.



Marin Cilic (6e) a triomphé contre Frances Tiafoe (40e) en trois manches de 6-1, 6-3 et 7-6 (7/5). Tiafoe en était à sa première sélection avec l'équipe américaine.

Samedi, l'expérimenté double croate formé d'Ivan Dodig et de Mate Pavic pourrait donc déjà qualifier son équipe pour la finale. Il devra d'abord battre Mike Bryan et Ryan Harrison.

Cette demi-finale marque aussi le retour de Carlos Ramos, qui arbitre un match pour la première fois depuis qu'il a été plongé au coeur d'une controverse lors de la finale du US Open entre Serena Wiliams et Naomi Osaka.

« Je me concentre sur ce match et à reprendre le travail. C'est tout ce que je peux dire », a déclaré Ramos à l'Associated Press, avant le premier match de simple entre Borna Coric et Steve Johnson.



Ramos a arbitré le second match de simple entre Marin Cilic et Frances Tiafoe.

Il avait sanctionné Williams à trois reprises lors de sa défaite en deux manches face à Naomi Osaka, le week-end dernier, et la joueuse américaine a fait valoir qu'elle n'a pas été traitée de la même manière que certains joueurs masculins.



La présidente et chef de la direction de l'Association américaine de tennis, Katrina Adams, qui a défendu Williams, s'est excusée auprès de Ramos en marge de la cérémonie de tirage au sort, jeudi.



Ramos n'a pas voulu entrer dans les détails de sa conversation avec Adams.



« Vous savez que je ne peux pas en parler », a déclaré Ramos.