Xander Bogaerts est venu marquer le point de la victoire en huitième manche à la suite d'une erreur des Blue Jays, qui avaient créé l'égalité 3-3 grâce à deux points en début de huitième.

Rafael Devers a aussi cogné une longue balle pour les Red Sox (101-46), qui montrent la meilleure fiche des majeures. Ils possèdent 10 matchs et demi d'avance sur les Yankees de New York et ils tentent de remporter un troisième titre de division d’affilée.

Les Red Sox constituent la seule équipe de la MLB à avoir déjà assuré sa place en séries éliminatoires.

Brandon Workman (5-0) a fait face à un frappeur, mettant fin à la poussée des Blue Jays (65-81), pour ajouter la victoire à sa fiche. Craig Kimbrel a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un 40e sauvetage cette saison.

Danny Barnes (3-3) a encaissé la défaite.

Lourdes Gurriel fils a réussi un coup de circuit pour les Blue Jays. Les Torontois ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres.