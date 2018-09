« Oliver est un individu et un joueur exceptionnel, a dit le président des opérations hockey et directeur général des Coyotes, John Chayka. Il est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Hors de la glace, il est très admiré et respecté par ses coéquipiers, et il est aussi l'un des plus actifs dans la communauté. »

« Il est un professionnel accompli et un féroce compétiteur, et je suis convaincu qu'il sera un excellent capitaine pendant de nombreuses années à venir. »

Choisi au 6e rang en 2009, Ekman-Larsson a pris part au match des étoiles en 2015 et 2018.

En 576 matchs, tous avec les Coyotes, il a récolté 102 buts et 290 points. La saison dernière, il a fourni 14 buts et 42 points, disputant toutes les rencontres de l'équipe.

« Je suis extrêmement honoré d'être nommé capitaine, a dit Ekman-Larsson. J'en suis reconnaissant, et je veux remercier l'organisation de croire en moi. C'est un honneur et un privilège d'être un capitaine dans la LNH, et j'ai hâte de relever le défi. Il y a beaucoup de meneurs dans le vestiaire et ensemble, nous allons travailler fort pour atteindre notre objectif de devenir un club qui atteint constamment les séries. »