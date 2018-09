Les Sénateurs mettent la main sur quatre joueurs, un choix de premier tour en 2019 ou 2020, un de deuxième tour en 2019 et deux autres conditionnels.

Les joueurs en question sont les centres Josh Norris, choix de premier tour en 2017 (19e au total), et Chris Tierney, l'ailier gauche Rudolfs Balcers ainsi que le défenseur Dylan DeMelo.

« Il est extrêmement rare qu'un joueur de ce calibre devienne disponible, a déclaré le directeur général des Sharks, Ron Wilson. Le mot “élite” est utilisé à toutes les sauces, mais le talent et les habiletés d'Erik correspondent à ce qualificatif comme peu d'autres joueurs dans la LNH. »

« Avec Erik, Brent Burns et Marc-Édouard Vlasic, nous croyons que nous comptons sur trois des meilleurs défenseurs de la LNH et [que] nous sommes une meilleure équipe aujourd'hui que nous ne l'étions hier », a-t-il poursuivi.

Si les Sharks ratent les prochaines éliminatoires, il s'agira de la sélection de premier tour de 2019, sinon celle de 2020. Pour ce qui est du second tour, les Sharks détiennent actuellement deux choix (le leur et celui des Panthers de la Floride). Ils céderont le plus élevé.

Concernant les choix conditionnels, si les Sharks accordent une prolongation de contrat à Karlsson, Ottawa recevra la sélection de deuxième tour de San José en 2021, qui pourrait devenir un choix de premier tour (non protégé au niveau de la loterie) si les Californiens atteignent la finale de la Coupe Stanley en 2019.

Si Karlsson se retrouve dans une formation de l'Association de l'Est (liste de réserve) au cours de la campagne qui est à nos portes, les Sénateurs obtiendront un choix additionnel de premier tour des Sharks au plus tard en 2022.

Sidney Crosby et Erik Karlsson Photo : Associated Press/Gene J.Puskar

« Erik est un hockeyeur exceptionnel qui a fait la joie de nos supporteurs au cours des neuf dernières années, a affirmé le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Nous le remercions pour son dévouement et lui souhaitons tout le succès qu'il mérite. »

« Il s'agit du moment propice pour nous de rebâtir notre équipe et façonner notre avenir avec un leadership renouvelé et une équipe plus rapide, plus jeune et plus compétitive sur la patinoire, a-t-il ajouté. Nous allons bâtir une culture axée sur la constance avec laquelle nous pourrons livrer un meilleur rendement à long terme. »

L'arrière suédois n'a porté qu'un seul uniforme depuis ses débuts dans le circuit Bettman en 2009. La 15e sélection au repêchage de 2008 a inscrit 518 points, dont 126 buts, en 627 matchs.

Ses prouesses sur la patinoire lui ont permis de remporter les honneurs du trophée Norris, remis au défenseur par excellence de la LNH, à deux occasions (2012 et 2015).

Karlsson a partagé la tête du classement des pointeurs des Sénateurs avec Mark Stone au printemps 2018 après avoir eu l'exclusivité du sommet à chacune des quatre saisons précédentes.

Par ailleurs, l'attaquant Jean-Gabriel Pageau s'est blessé à la cheville droite durant les tests physiques de l'équipe ottavienne.

Le Québécois de 25 ans a nécessité de l'aide pour être escorté à l'extérieur du gymnase.