L'Espagnole de 21 ans, 3e à l'Omnium féminin des États-Unis en juin et 7e à l'Omnium britannique féminin le mois dernier a réussi six oiselets, dont trois sur des normales cinq, après avoir profité de conditions de jeu idéales sur le parcours de 6523 verges du club de golf Evian.

Quant à Torres, une recrue portoricaine, elle a connu un parcours en dents de scie. Elle l'a ponctuée d'un aigle, de six oiselets (trois sur chacun des neuf) et deux bogueys, aux quatrième et sixième verts. Ça ne l'a toutefois pas empêchée de rejoindre Ciganda en tête, grâce à un oiselet au 18e trou.

La Canadienne Brooke Henderson et la Japonaise Nasa Hataoka ont chacune complété le parcours avec une carte de 67. Henderson, récente gagnante de l'Omnium canadien, avait retranché quatre coups à la normale dès ses sept premiers trous, mais elle s'est ensuite contenté de jouer la normale pour le reste de la journée.

L'Ontarienne, qui a célébré ses 20 ans lundi, vise la deuxième victoire majeure de sa carrière, après sa réussite au Championnat de la LPGA en 2016. À ses trois premières présences au Championnat Evian, elle n'a pu faire mieux qu'une neuvième place.

Les ex-championnes de tournois majeurs Mo Martin et In Gee Chun font quant à elles partie d'un groupe de golfeuses à 68.

La championne en titre, Anna Nordqvist, et la cinquième joueuse mondiale, Lexi Thompson, ont chacune signé des cartes de 71.

Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, a joué 73 (plus 2).