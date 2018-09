Dans une entrevue livrée jeudi à l'agence Associated Press, le meilleur marqueur de l’histoire de la LNH a dit souhaiter que les dirigeants de la ligue et de l'association des joueurs en viennent à une entente à cet égard.

Je crois que c’est vraiment une scène spéciale. C’est unique de représenter son pays et rien n’est plus grand que de le faire aux Jeux olympiques. Wayne Gretzky

Afin de ne pas perturber le calendrier de sa saison, la Ligue nationale a empêché ses joueurs de prendre part aux Jeux olympiques de Pyeongchang, l'hiver dernier, en Corée du Sud.

Le 99 souhaite donc au peuple chinois d'avoir l'occasion de voir les plus talentueux joueurs de hockey au monde se produire sous leurs yeux lors de prochains Jeux d’hiver.

« Ce serait formidable pour le rayonnement mondial de notre sport et que les gens de la Chine puissent voir les meilleurs joueurs au monde à l’œuvre », estime-t-il.

Gretzky séjourne présentement à Pékin pour un engagement promotionnel avec l'équipe chinoise HC Red Star Kunlun qui joue dans la Ligue continentale de hockey depuis la saison 2016.

Wayne Gretzky a reçu un chandail de l'équipe chinoise HC Red Star Kunlun avec son nom et son numéro, lors d'un événement promotionnel Photo : The Associated Press/Mark Schiefelbein