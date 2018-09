Bouchard affiche un grand sourire quand il parle de Suzuki, qu'il a côtoyé fréquemment avec le programme de Hockey Canada.

C’est un jeune qui a beaucoup d’expérience au niveau international. C’est une bonne personne, un bon kid. C’est le fun d’avoir des joueurs de hockey comme ça qui s’en viennent avec l’organisation, c’est excitant. Nick Suzuki, il est respecté à travers la planète hockey. Joël Bouchard

« On n’a pas de boule de cristal personne, mais c’est un joueur qui est dynamique, qui est capable de jouer offensivement. [...] Il y a des gars qui ramassent 60 ou 75 points dans les rangs juniors. C’est correct, mais ça ne veut pas dire que ça va faire des joueurs offensifs dans la Ligue nationale. Quand tu amasses 100 points deux années de suite, tu as une certaine ''offensive''. Il y a une grosse différence entre 75 points et 100 points. Il faut que tu en amènes beaucoup plus et ça, il l’a fait, à un jeune âge. »

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Joël Bouchard parle de Nick Suzuki

Bouchard avait dû participer à la décision de retrancher le jeune joueur de centre du camp d’Équipe Canada junior l’an passé.

Il était proche l’an passé. Il a été jusqu’à la dernière coupure. Mais les joueurs de 18 ans, il faut qu’ils aient un rôle défini dans l’équipe pour être capables d’aider. Joël Bouchard

« Quand tu bâtis une équipe pour les Mondiaux juniors, c’est pour un mois, avec beaucoup d’options auxquelles tu dois penser à l’avance. Ce n’est jamais contre les joueurs. Dans le cas de Suzuki, c’est un bon jeune joueur, il n’avait que 18 ans l’an passé. Il a bien fait ça, mais on avait des gars plus expérimentés, des joueurs qui revenaient dans certaines positions. Ce n’est rien de personnel. »

Les 22 recrues poursuivent leur route

Les 22 jeunes présents mercredi au camp des recrues du Canadien prendront part au grand camp en compagnie des vétérans de l’équipe dès jeudi.

Parmi eux, cinq sont sur la liste des blessés. On compte Jake Evans et Jarret Tyszka, tous les deux victimes d’une commotion cérébrale, en plus de Michael Pezzetta, Hayden Verbeek et Scott Walford.

Le Canadien avait coupé huit joueurs plus tôt cette semaine.

Le premier choix du Tricolore au repêchage 2018, Jesperi Kotkaniemi, figure parmi les joueurs qui ont été sélectionnés.

« C’est un jeune joueur, n’oubliez jamais ça, a mentionné Joël Bouchard. Il arrive de la Finlande, il n’a jamais joué en Amérique du Nord avant. On le sait qu’il a des habiletés, c’est un bon joueur de hockey, qui comme les autres, progresse, s’adapte et il a le sourire. Je pense que vous le voyez avoir beaucoup de plaisir. »

Jesperi Kotkaniemi Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

La liste complète des recrues :

Morgan Adams-Moisan (A)

Jeremiah Addison (A)

Alexandre Alain (A)

William Bitten (A)

Josh Brook (D)

Jake Evans (A)

Cale Fleury (D)

Jesperi Kotkaniemi (A)

Phélix Martineau (A)

T.J. Melancon (D)

Michal Moravcik(D)

Michael Pezzetta (A)

Adam Plant (D)

David Sklenicka (D)

Joel Teasdale (A)

Jarret Tyszka (D)

Lukas Vejdemo (A)

Hayden Verbeek (A)

Antoine Waked (A)

Scott Walford (D)

Samuel Harvey (G)

Michael McNiven (G)

D'après les informations recueillies par Michel Chabot