Ocon, champion européen de F3 en 2014, deux ans avant Lance Stroll, n'est pas certain de conserver sa place en F1 en 2019.

Or ses performances cette saison dans le cockpit de la Force India démontrent hors de tout doute qu'il a sa place en F1. La façon dont il a négocié le premier tour du Grand Prix de Belgique prouve qu'il est rapide et intelligent.

Or, si Lance Stroll quitte Williams pour prendre sa place chez Force India, Ocon pourra-t-il faire le chemin inverse?

L'équipe Williams ne semble pas encline à prendre le jeune Français, malgré tout son talent. Question de budget pour une équipe qui perdra en 2019 son commanditaire principal, le groupe Barcardi (Martini), et le soutien financier de Lawrence Stroll.

Si Gasly et Charles Leclerc ont été promus en 2019 chez Red Bull et Ferrari respectivement, plusieurs jeunes comme Esteban Ocon restent sur la touche.

« Il y a clairement un problème, a expliqué Gasly à motorsport.com à Singapour en marge du Grand Prix.

« Je ne sais pas si c'est de plus en plus difficile, mais on voit clairement que personne ne sait ce qu'Esteban va faire l'an prochain. J'ai aussi couru avec Antonio Giovinazzi, il est vraiment talentueux, travailleur et mérite sa chance en F1. On voit aussi George Russell. »

Antonio Giovinazzi, vice-champion en GP2 en 2016, et George Russell, actuel meneur au classement du championnat de F2, n'ont pas de place. L'Italien est soutenu par Ferrari, le Britannique est soutenu par Mercedes-Benz, tout comme Ocon.

Ces affiliations aux constructeurs permettent aux jeunes pilotes de monter les échelons sur la base de leur talent, mais une fois à la porte de la F1, l'affiliation peut se retourner contre eux. Ce que vivent Ocon et Russell, membres de la filière Mercedes-Benz.

La promotion de Leclerc chez Ferrari ne s'est faite que quand Kimi Raikkonen a pu obtenir son volant chez Sauber, à forte saveur italienne.

« Raikkonen aurait dû laisser sa place à un jeune », croit l'ancien pilote Martin Brundle, aujourd'hui analyste F1 à la télévision britannique.

« La F1 devrait clairement trouver le moyen d'être un peu plus juste, explique Gasly. Pour assurer que quand un vrai talent mérite d'être en F1, il y reste, explique Gasly. Je pense que la performance devrait être le seul critère pour être sur la grille. »

Lance Stroll (à gauche) et Esteban Ocon Photo : Getty Images/Dan Istitene

Gasly a lui-même dû faire une saison au Japon après son titre en GP2.

« C'est difficile de trouver la bonne solution, admet-il, mais il faut clairement qu'ils trouvent le moyen de donner une chance à tous les jeunes qui méritent d'être sur la grille », a-t-il conclu.

Le patron de l'équipe Mercedes-Benz F1, Toto Wolff, a évoqué la piste d'introduire une troisième voiture par équipe, réservée aux jeunes pilotes. Mais la perspective de voir la meilleure équipe monopoliser le podium est réelle, et dangereuse pour les cotes d'écoute du championnat.