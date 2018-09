« Je pense que lors de discussions, les choses peuvent être interprétées d'une certaine façon. Je n'ai que du respect pour les Canadiens de Montréal. J'ai joué dix ans là-bas et j’aurais été prêt à signer une prolongation. C'est un nouveau chapitre pour lequel l’équipe et moi sommes prêts. Je suis prêt à passer à autre chose », a-t-il affirmé.

Pacioretty croit qu'il pourra améliorer son jeu parce qu'il n'aura pas à assumer le rôle de capitaine au sein de sa nouvelle équipe.

« Je crois que je peux devenir meilleur en raison de ça, mais je serai toujours fier d'avoir été le capitaine d'une équipe si prestigieuse. C'est un accomplissement. Je me retrouve dans une situation idéale après une mauvaise saison sur le plan personnel et de notre équipe. Ce n'est pas un secret que j'ai dû assumer le blâme. Ici, j'ai compris qu'il y avait 23 capitaines et c'est la situation dans laquelle je souhaitais me retrouver. »

Le no 67 des Golden Knights a préféré de se tenir loin de toute controverse durant ce premier point de presse à Las Vegas. A-t-il été échangé parce que les dirigeants du Canadien ont senti chez lui un désir de changement ?

« Je ne suis pas certain, mais je suis heureux où je suis. Voulaient-ils aller dans une autre direction ? Il faudrait leur demander. Je peux simplement dire que le processus a été très émotif pour ma famille et moi. Ma femme est enceinte de notre quatrième enfant et nous étions à la recherche de stabilité. »

La prolongation de contrat de quatre ans d'une valeur de 28 millions de dollars qu'il a signé avec les Golden Knights est à ses yeux un bon compromis pour évoluer dans une nouvelle ville de hockey qui l'a charmé.

« Tu as des attentes mais elles s'évaporent lorsque le processus de négociations est entamé. Je ne suis pas le genre de joueurs qui court après l'argent. Avec cette équipe, je suis dans une position pour réussir. Cette entente était la meilleure option pour les deux parties. »

Devenu joueur autonome le 1er juillet dernier, Paul Stastny a choisi Las Vegas. Bon ami de Pacioretty, il lui a fortement recommandé d'accepter l'offre des Golden Knights.

« Lorsqu'un joueur autonome de premier plan accepte de signer un contrat avec une équipe qui est dans la ligue depuis une saison, ça en dit long sur l'organisation. Nous avons discuté plusieurs fois après son embauche. On se disait à quel point se serait plaisant de jouer ensemble lorsque les rumeurs de transaction ont commencé à circuler à mon sujet. Paul est l'une des nombreuses raisons qui m'ont incité à signer une prolongation de contrat avec cette équipe. »