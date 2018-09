« Il y a deux mois, ma femme a donné naissance à un enfant, mais il est mort-né, a-t-il déclaré, en pleurs. Nous avons perdu le petit. Son nom était Hunter. Pendant toute la dernière ascension, j'ai pensé à lui. Je voulais gagner, pour lui. J'y suis parvenu. »



Pour s'imposer, Woods a réussi à distancer ses derniers compagnons d'échappée dans l’ascension finale, avec un passage à 24 %, et dans le brouillard, de ce mirador surnommé le « balcon de Bizkaia ».

Le Belge Dylan Teuns (BMC) a fini deuxième, à 5 secondes du Canadien, l'Espagnol David de la Cruz (Sky) troisième à 10 secondes.

Woods, Teuns et de la Cruz étaient ensemble pour le dernier kilomètre, où le Canadien a redoublé d'efforts pour se détacher et résister au retour de Teuns sur la ligne.

Parti à Getxo, le cycliste ottavien de 31 ans a franchi les 157 kilomètres en 4 heures 9 minutes 48 secondes.

Arrivé environ 3 minutes plus tard, le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) a abandonné une poignée de secondes à son dauphin, le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar).

Yates conserve le maillot rouge de meneur, avec 25 secondes d'avance sur Valverde, à 4 jours de l'arrivée à Madrid.

Enric Mas (Quick-Step Floors) est troisième au général, à 1:22 du maillot rouge.

Il devance Miguel Angel Lopez (Astana, + 1:36), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo, + 1:48) et Nairo Quintana (Movistar, + 2:11).

Woods est maintenant 35e au classement général, à 56:55 de Yates, tandis qu'Antoine Duchesne est 132e.

Etapa 17 | Stage 17 #LaVuelta18



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rusty_woods gracias a @CarrefourES

— La Vuelta (@lavuelta) 12 septembre 2018

Woods dans l'équipe canadienne aux mondiaux



Cyclisme Canada a dévoilé mercredi l'équipe composée de 23 coureurs qui représentera le pays aux Championnats du monde qui se dérouleront à Innsbruck, en Autriche, du 23 au 30 septembre. Les coureurs participeront au contre-la-montre et à la course sur route. La championne du monde au contre-la-montre par équipes Leah Kirchmann, ainsi que le champion canadien sur route Antoine Duchesne, feront partie de cette équipe.



Parmi les autres athlètes à surveiller se trouvent l'ancienne championne du monde au contre-la-montre Karol-Ann Canuel, la championne canadienne au critérium Sara Bergen ainsi que la grimpeuse Sara Poidevin. Chez les hommes, on retrouve Woods ainsi que Hugo Houle, qui a pris part aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal le week-end dernier. `Du côté des hommes, 'Mike' Woods a prouvé qu'il est parmi les meilleurs au monde dans les courses d'une journée comme celle de Liège (Liège-Bastogne-Liège), et il a démontré qu'il est un excellent grimpeur au Tour d'Italie et d'Espagne. 'Mike' aura l'appui de ses coéquipiers et nous croyons que nos chances sont bonnes (de connaître du succès)', a déclaré par voie de communiqué le directeur de l'équipe canadienne, Kevin Field.