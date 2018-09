Kekalainen et Tortorella rencontreront les médias à 12h30 au Nationwide Arena. Les détails financiers de l'entente n'ont pas été révélés.

Tortorella présente une fiche de 129-87-23 en 239 matchs depuis qu'il a été nommé entraîneur-chef le 21 octobre 2015. Il a notamment mené les Blue Jackets aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley à chacune de ses deux premières saisons complètes derrière le banc, une première dans l'histoire de la concession.

En 2016-17, il a remporté le trophée Jack Adams à titre d'entraîneur-chef de l'année dans la LNH, après que les Blue Jackets eurent présenté la meilleure fiche de leur histoire (50-24-8), incluant une série de 16 victoires en novembre.

« Notre équipe a été l'une des plus performantes dans la LNH au cours des deux dernières saisons, et John Tortorella a joué un rôle essentiel dans ces succès et dans l'amélioration de la qualité de notre jeu, a déclaré Kekalainen. Sa passion et son dévouement ont contribué à améliorer notre équipe, et nous pensons connaître encore plus de succès à l'avenir. »

Tortorella, qui est âgé de 60 ans, présente un dossier de 575-462-138 en 1175 matchs dirigés en carrière avec les Blue Jackets, les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York et le Lightning de Tampa Bay.