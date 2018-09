Un texte de Michel Chabot

Acquis la veille dans la transaction qui a envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights, Tatar s’est dit heureux de se joindre à l’équipe montréalaise.

« Ça surprend toujours, mais après cinq minutes, j’ai réalisé ce qui est vraiment arrivé, a admis l’ailier gauche européen. L’excitation a pris le dessus. Montréal est une équipe avec une riche histoire et elle est très respectée. C’est un grand honneur et une belle occasion pour moi.

Tatar a confirmé qu’il avait renoncé à la clause de non-échange de son contrat avant de s’amener avec le CH. Cela dit, il est conscient qu’il devra convaincre les partisans qu’il peut encore jouer comme il le faisait à Détroit, avant que les Red Wings ne l’envoient avec l’équipe du Nevada, en février dernier.

« Je peux prouver aux gens à Montréal qu’ils devraient être heureux que je me joigne à l’équipe, a dit Tatar. À 27 ans, je devrais être à mon apogée et je vais contribuer du mieux que je le peux.

Je voulais prouver aux gens de Vegas que je dois jouer au sein des deux premiers trios. Et maintenant avec l’échange, je veux démontrer la même chose (avec le Canadien), être productif et peut-être marquer 30 buts. Tomas Tatar

Tatar s’est approché de ce plateau en inscrivant 29 buts en 2014-2015 avec les Wings. Il a ensuite enchaîné avec des saisons de 21 et 25 buts. Et au cours de la dernière campagne, il a compté 20 autres buts, mais seulement 4 en 20 matchs à Las Vegas. Et en séries, alors que les Golden Knights se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, il n’a été utilisé que dans huit rencontres.

« Ce n’était pas facile, c’était la première fois que j’étais échangé, a-t-il confié. Je suis arrivé à Vegas et tout le monde jouait avec confiance. Évidemment, je savais que je devais être meilleur. Et en séries, le seul but est de se rendre le plus loin possible et de gagner la Coupe Stanley. Je devais appuyer l’équipe et tenter de tirer le maximum de cette expérience. »

Suzuki ambitieux

L’autre joueur acquis contre Pacioretty, Nick Suzuki, est promis à un bel avenir. L’Ontarien de 19 ans a enregistré 196 points, dont 87 buts à ses deux dernières saisons à Owen Sound, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Nick Suzuki, qui enfilait le gilet des Golden Knights de Vegas, après avoir été choisi par l’organisation au premier tour, 13e rang au total, du repêchage 2017 de la LNH à Chicago. Photo : Associated Press/Nam Y. Huh

Il veut maintenant prouver à ses nouveaux employeurs qu’il peut aider le grand club dès cette année, même si le DG des Golden Knights, George McPhee, affirmait lundi que Suzuki aurait besoin d’une ou deux saisons avant de faire le saut dans la Ligue nationale.

Mon but est d’accéder à la Ligue nationale. Je vais tout faire en mon possible pour me tailler un poste à Montréal et leur montrer que je peux jouer dans la LNH. Nick Suzuki

Utilisé à l’aile plus souvent chez les juniors, celui qui dit calquer son style sur celui de Patrice Bergeron se dit plus à l’aise au centre.

« J’ai toujours voulu prouver que je pouvais jouer au centre, affirme Suzuki. Je sais que beaucoup d’équipes recherchent de plus gros centres, mais je crois que je peux bien jouer à cette position. Le gabarit importe peu. C’est là où je me sens le mieux.

« Je suis un bon joueur de centre dans les deux sens de la patinoire, ajoute Suzuki. Je crois que je suis vraiment bon en zone défensive. Je crois aussi être un bon fabricant de jeux, j’aime lancer au but et amasser des points. »

Premier choix des Golden Knights, le 13e au total en 2017, Suzuki se souvient d’avoir parlé aux dirigeants du Canadien avant le repêchage. Et son impression avait été bonne.

« Ils semblaient bien m’aimer et je me sentais bien avec eux en entrevue », a conclu le nouvel espoir de l’organisation montréalaise.

Suzuki comme Tatar débarqueront dans la métropole mercredi, à temps pour les examens médicaux des joueurs le lendemain à Brossard.