Deux jours après être devenue la première Japonaise à remporter un tournoi du grand chelem, Osaka continue d'alimenter les pages frontispices des trois quotidiens principaux du pays, ainsi que les discussions dans les émissions de tribunes téléphoniques.

Le comportement de Williams pendant cette finale chaotique, un sujet chaud aux États-Unis et ailleurs dans le monde, a été largement laissé de côté au Japon, où on a davantage mis l'accent sur le calme d'Osaka sous pression.

Le plus important quotidien nippon, Yomiuri, a dit d'Osaka qu'« elle est une nouvelle héroïne dont le Japon est fier ». Selon le quotidien, c'est « sa force sur les courts et son innocence à l'extérieur de ceux-ci » qui la rendent sympathique.

Yomiuri a joué sur page frontispice une photo d'Osaka avec le trophée gagné à Flushing Meadows, comme l'a fait l'autre grand quotidien du pays, Asahi. Tous deux ont qualifié la joueuse de « reine ».

Naomi Osaka sourit à l'issue de sa victoire en quarts de finale des Internationaux des États-Unis. Photo : The Associated Press/Jason DeCrow

Aucun des principaux quotidiens ne s'est attardé très longuement à ses origines, qui ont été largement documentées. Elle est née au Japon d'une mère nippone et d'un père haïtien; est déménagée aux États-Unis à l’âge 3 ans et vit maintenant en Floride, où elle s'entraîne depuis une dizaine d'années. Le New York Times a rapporté que pendant plus de 10 ans, la mère d'Osaka, Tamaki, n'a eu que très peu de contacts avec sa famille au Japon.

Dans un entretien accordé lundi à la chaîne de télévision japonaise TBS, on a demandé à la jeune femme ce qu'elle voulait faire maintenant. Elle a répondu en japonais : « Manger un riz au curry avec des côtelettes de porc. »

Elle est ensuite passée à l'anglais pour déclarer : « Je suis très honorée. Je ne sais pas comment le dire en japonais. » Elle a donné sensiblement les mêmes réponses en entrevue avec NTV, un autre réseau nippon.

Malgré toute cette pression médiatique, Naomi Osaka n'a jamais perdu le sourire, un autre trait japonais, selon plusieurs quotidiens. Son japonais approximatif fonctionne à son avantage, alors qu'elle s'excuse occasionnellement dans cette langue lorsqu'elle prononce mal les mots ou ne les connaît carrément pas.

« Elle n'est pas quelqu'un qui s'affirme avec assurance, mais elle est réservée et humble, ce qui la fait sembler davantage comme une Japonaise », a souligné Junko Okamoto, spécialiste des communications, dans l'hebdomadaire Toyokeizai. Okamoto prétend également qu'Osaka pourrait devenir le visage des Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, ce qui lui rapporterait une mine d'or en commandites.

Selon Forbes, Williams est l'athlète féminine touchant les plus grosses sommes. L’an dernier, elle a récolté près de 18 millions de dollars américains presque uniquement en commandites, puisque sa grossesse l’a éloignée des courts de février 2017 à mars 2018. Le tabloïd The Evening Fuji, citant Forbes, s'est avancé sur ce que pourrait toucher Osaka pour l'ensemble de sa carrière, soit plus de 100 millions de dollars.

L'ITF défend son arbitre

Par ailleurs, la Fédération internationale de tennis (ITF) s'est clairement portée à la défense de l'arbitre de chaise portugais, Carlos Ramos, qui a officié le duel entre Osaka et Williams.

Cette dernière a écopé d'amendes totalisant 17 000 dollars américains pour trois manquements distincts au code de conduite. Après un premier avertissement pour avoir reçu des consignes de son entraîneur assis dans les gradins, Williams a ensuite été pénalisée d'un point pour avoir fracassé sa raquette, puis d'un jeu pour propos injurieux après avoir traité Ramos de « voleur ».

Dans un communiqué, l'ITF affirme que l'arbitre a appliqué le règlement avec professionnalisme et intégrité.

« Carlos Ramos est un des arbitres les plus expérimentés et respectés du tennis, peut-on lire. Les décisions de M. Ramos ont été prises en accord avec le règlement en vigueur et ont été validées par la décision des Internationaux des États-Unis de sanctionner Serena Williams pour ses trois infractions. »