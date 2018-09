Un texte de Jean St-Onge

Manziel était présent la veille quand les Moineaux ont sauté sur le terrain après une semaine de congé.

L’ancien quart de Aggies de Texas A & M a partagé le travail avec le partant des trois derniers matchs, Antonio Pipkin.

Avec des victoires à ses deux derniers départs, Pipkin n’a pas donné l’occasion à l’entraîneur-chef Mike Sherman de tester Manziel, qui revient d’une commotion cérébrale subie le 11 août à Ottawa.

Malgré des statistiques ordinaires par la passe (64,3 %, 1 touché, 4 interceptions), Pipkin a permis aux Alouettes de vaincre les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d'Ottawa pour rester dans la course aux séries.

Le jeune homme de 23 ans a su se tirer d’embarras grâce à sa mobilité. Il a maintenu une moyenne de 6,8 verges par course et il a marqué 4 touchés.

En quête d’explosion

Même s’ils viennent de remporter leurs deux derniers matchs, les Alouettes sont encore à la recherche d’explosion en attaque.

Maintenant que Pipkin a montré que son bras était suffisamment puissant pour lancer le ballon profondément, les Alouettes doivent trouver des receveurs qui puissent atteindre ces longues passes.

Les receveurs actuels des Alouettes ont capté seulement 15 passes de plus de 20 verges. Duke Williams des Eskimos en a attrapé 13 à lui seul…

En envoyant Chris Williams à Hamilton dans l'échange qui a amené Johnny Manziel, la formation montréalaise s'est départie de sa principale menace sur les longs jeux.

Lundi, les Moineaux ont rapatrié T.J. Graham, un receveur ultrarapide qui avait été libéré après avoir laissé quelques ballons lui filer entre les mains en début de saison.

Chris Harper, un autre marchand de vitesse, a repris l’entraînement dimanche, lui qui était absent depuis la fin juillet.

Les Alouettes n’ont marqué que six touchés par la passe depuis le début de la saison et sont derniers dans la LCF.

Ils n’ont marqué que 16 touchés en attaque, 18 de moins que les comeneurs, les Eskimos d'Edmonton et les Blue Bombers de Winnipeg.

Bref, malgré une progression intéressante depuis quelques semaines, les hommes de Mike Sherman ont encore beaucoup de chemin à parcourir s’ils veulent jouer un match éliminatoire en novembre.