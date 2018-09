« Je crois avoir les qualités requises pour occuper le rôle de capitaine, mais c'est également le cas pour plusieurs joueurs dans notre vestiaire, a mentionné Gallagher.

« C'est tout un honneur d'être le capitaine du Canadien de Montréal, mais ça ne changerait absolument rien à la personne que je suis et à mon style de jeu sur la patinoire. »

Gallagher s'est déjà retrouvé dans cette chaise lorsqu'il était un porte-couleurs des Giants de Vancouver dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL).

L'attaquant de 26 ans avance qu'il est primordial pour un capitaine de prêcher par l'exemple.

Cette caractéristique fait partie intégrante des personnalités de Brian Gionta et Pacioretty, selon lui, soit les deux meneurs d'hommes qu'il a côtoyés dans le giron du Canadien.

Shea Weber n'a quant à lui pas voulu entrer dans le jeu des spéculations.

« Je n'ai pas envie d'aborder ce sujet par respect pour Max. Il a été échangé aujourd'hui, l'équipe prendra une décision en temps et lieu », a soutenu le défenseur de 33 ans.

Tomas Plekanec s'est, pour sa part, esclaffé lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à porter le « C » sur son chandail. « Moi? Elle est bonne », a-t-il déclaré avec un large sourire.

Gallagher, Plekanec et Weber étaient les trois assistants au capitaine en lever de rideau de la dernière saison.

Shea Weber Photo : Getty Images/Bruce Bennett

Il n'est pas impossible que l'état-major montréalais choisisse d'attendre un moment avant de nommer un remplaçant à Pacioretty.

Le Canadien n'avait pas désigné de capitaine après les départs de Saku Koivu, à Anaheim en 2009, et de Gionta, à Buffalo en 2014. Un comité d'assistants avait effectivement été élu lors des saisons 2009-2010 et 2014-2015.

Le directeur général Marc Bergevin n'a pas encore pris le temps d'évaluer ce dossier.

« La transaction est arrivée tard hier soir, on va s'asseoir dans les prochaines semaines pour en discuter, a révélé Bergevin. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas pensé à ça. La journée où on aura plus d'informations, on va les donner. »