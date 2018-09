« Je sens que je suis dans les meilleures années de ma carrière et que j'ai les habiletés pour aider l'équipe à décrocher des victoires », a-t-il déclaré lundi au club de golf Laval-sur-le-Lac quelques minutes avant l'amorce du tournoi annuel du Tricolore.

« Bon nombre de personnes ont déjà tiré un trait sur notre saison, il n'y a donc pas beaucoup de pression sur notre groupe. Nous avons l'occasion de prouver à beaucoup de gens qu'ils ont tort. C'est avec cet état d'esprit que je veux aborder la saison. »

Price a également commenté le départ de Max Pacioretty pour Las Vegas, où il se joindra aux Golden Knights. Le portier et l'ex-capitaine du CH ont vécu leur baptême dans la LNH avec le Canadien à quelque 15 mois d'intervalle, respectivement en octobre 2007 et en janvier 2009.

« Ce n'était pas facile pour lui de gérer cette situation l’an dernier, a pour sa part affirmé Shea Weber. Pacioretty a fait de l’excellent travail comme capitaine dans ces circonstances. Nous avons fait de grandes choses avec lui dans l’équipe. »

« Il a connu une saison difficile, comme nous tous, la saison passée. Il a maintenant l'occasion de repartir à neuf. Il va sûrement rendre de grands services à Vegas », a ajouté le défenseur.

En ce qui a trait à sa propre situation et à son état de santé à la suite de sa plus récente opération pour corriger une déchirure au ménisque du genou droit, Weber a reconnu qu’il avait connu un été frustrant.