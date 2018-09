McCarron a apposé sa signature au bas d'un pacte d'une campagne à deux volets qui lui rapportera 874 125 dollars dans la Ligue nationale (LNH) et 70 000 dollars dans la Ligue américaine (LAH).

L'imposant attaquant de 23 ans, choisi au 25e rang lors du repêchage amateur de 2013, a défendu les couleurs du Tricolore à chacune des trois dernières saisons.

McCarron a disputé 20, 31 et 18 rencontres avec le Canadien durant cette période. Il a toutefois revêtu l'uniforme des IceCaps de Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) et du Rocket de Laval plus souvent que celui du CH depuis la fin de son stage junior en Ontario.

L'ailier droit a obtenu 1 mention d'assistance en 18 matchs et affiché un rendement de -1 dans la LNH lors de la campagne 2017-2018.

Il avait également enregistré 7 buts et 17 passes en 54 affrontements et un différentiel de -14 avec le club-école de la Sainte-Flanelle.