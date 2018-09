C'est grâce à sa participation en huitièmes de finale des récents Internationaux des États-Unis que Raonic réalise un bond appréciable de quatre places pour se hisser en 20e position.

De son côté, Djokovic, vainqueur à Flushing Meadows dimanche, s'est encore rapproché de l'Espagnol Rafael Nadal et du Suisse Roger Federer, respectivement no 1 et no 2.

Avec Djokovic en 3e place, c'est un trio de trentenaires qui domine la hiérarchie du tennis mondial. Âgé de 31 ans, Djokovic a décroché son 2e titre de l'année dans un tournoi du grand chelem après Wimbledon et le 14e de sa carrière.

Du coup, il fait reculer au 4e rang sa victime en finale à New York, l'Argentin Juan Martin Del Potro, et au 5e l'Allemand Alexander Zverev (21 ans), porte-drapeau de la jeune génération.

Demi-finaliste à Flushing Meadows, le Japonais Kei Nishikori enregistre une belle progression, passant du 19e au 12e rang.

Quant à l'Ontarien Denis Shapovalov, éliminé au troisième tour, il glisse du 28e au 34e échelon.

Osaka monte en flèche

Chez les dames, Naomi Osaka, première Japonaise à s'imposer dans un tournoi majeur, contre l'Américaine Serena Williams en finale samedi, a fait son entrée dans le palmarès des 10 meilleures joueuses à la 7e place, un progrès de 12 rangs.

Victorieuse à Indian Wells cette année, la native d'Osaka n'avait jamais été mieux classée que 17e.

Malgré sa déception, Serena Williams, elle, gagne 10 places pour désormais apparaître au 16e échelon. Dans le haut de la hiérarchie, l'Allemande Angelique Kerber se hisse à la 3e position (+1) derrière la no 1 roumaine, Simona Halep.

Eugenie Bouchard passe du 137e au 111e rang au classement de la WTA, et ce, malgré des revers hâtifs aux Internationaux des États-Unis et au Challenger ITF de Chicago.