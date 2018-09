Williams a été punie d'amendes de 10 000 $ pour « abus verbal » envers l’arbitre Carlos Ramos, de 4000 $ pour l’avertissement reçu relativement à l’aide de son entraîneur et de 3000 $ pour bris de raquette.

Ces montants seront prélevés à même la bourse de 1,85 million de dollars remise à Williams à titre de finaliste. Elle a subi une défaite de 6-4 et 6-2 contre la Japonaise Naomi Osaka.

L’arbitre Ramos lui a fait perdre un point lorsqu’elle a fracassé sa raquette en la lançant par terre, puis Williams a écopé d’un jeu de pénalité pour abus verbal.

Billie Jean King défend Williams

La légendaire Billie Jean King a par ailleurs affirmé qu’il y a deux poids, deux mesures dans la façon d’appliquer les règlements au tennis envers les femmes et les hommes.

« Quand une femme est émotive, on dit qu’elle est hystérique et elle est pénalisée pour ça, a écrit King sur Twitter. Lorsqu’un homme fait la même chose, on dit qu’il est franc et direct, et il n’y a aucune répercussion. »

King a également soutenu qu’on devrait autoriser l’aide des entraîneurs pendant les matchs.

L’Association américaine de tennis a fait savoir que la décision de l’arbitre de pénaliser Williams est définitive et que ces sanctions ne pouvaient être révisées.

La WTA a de son côté indiqué qu’elle se penchera sur le différend entre Williams et Ramos.

« Il y a des questions qui doivent être examinées », a reconnu la WTA dans un communiqué.